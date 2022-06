Ochrana detí pri zásahoch polície by sa mohla zvýšiť

Bratislava 29. júna (TASR) - Novelizácia Trestného poriadku by mala chrániť deti pred šokom a stresom pri zásahoch polície. Vyplýva to z novely zákona z dielne poslankýň Národnej rady (NR) SR Kataríny Hatrákovej (nezaradená) a Petry Hajšelovej (Sme rodina), ktorú v stredu poslanci posunuli do druhého čítania.



"Základným cieľom návrhu zákona je zákonodarnou úpravou ochrániť záujem dieťaťa a eliminovať osobitne psychickú ujmu dieťaťa, ktorú môže utrpieť pri zatknutí alebo pri zadržaní jeho rodiča alebo jemu blízkej osoby. K rovnakej ochrane má dôjsť aj pri vykonávaní domovej prehliadky alebo prehliadky iných priestorov, kde sa nachádza dieťa," píše sa v dôvodovej správe.



Poslankyne podľa vlastných slov vytypovali tri najinvazívnejšie policajné zákroky, pri ktorých deti v praxi utrpeli šok a zbytočný stres. Malo ísť o situácie, keď sa zasahovalo voči ich blízkym osobám, napríklad zatknutie, zadržanie a vykonávanie domovej prehliadky. Cieľom návrhu nemá byť legislatívne sťažiť alebo zmariť výkon oprávnení podľa Trestného poriadku.



Novelizácia má zaviesť zásadu pre policajta alebo orgán vykonávajúci prehliadku, aby pri plánovaní alebo spôsobe výkonu svojich oprávnení bral ohľad na bezpečie dieťaťa. Prax podľa predkladateliek ukázala, že interné normy či Etický kódex Policajného zboru nie sú dostatočnou zárukou na dosiahnutie navrhovaného cieľa.



Účinnosť navrhujú poslankyne od 1. novembra tohto roka.