Bratislava 21. januára (TASR) - Ochrana dravcov na Slovensku eviduje 548 myšiarok ušatých na 27 zimoviskách. Údaje získala na základe zimného sčítania sov, do ktorého zapája aj verejnosť. Informovala o tom výkonná riaditeľka Ochrany dravcov na Slovensku Lucia Deutschová. Sčítanie potrvá do 14. februára.



Z doteraz nazbieraných údajov ornitológovia vedia, že v Trebišove aktuálne zimuje 50 myšiarok. Viac než 60 sov zimuje vo Veľkých Kostoľanoch. Minulý rok Ochrana dravcov na Slovensku zaznamenala 51 zimovísk, kde zimovalo 540 myšiarok.



„Počet myšiarok a miesto zimovania sa môže každoročne meniť. Vplýva na to viacero faktorov, od meteorologických podmienok až po dostupnosť potravy. Preto každý rok údaje aktualizujeme, zapájame tiež verejnosť. Mnoho údajov pochádza od ľudí, v ktorých okolí myšiarky zimujú, ľudia si to všimli a nahlásili nám tento údaj," uviedla Deutschová.



Myšiarky najčastejšie podľa nej oddychujú na ihličnatých stromoch alebo tujach v okolí kostolov, škôl, parkov alebo v záhradách. "V korunách stromov myšiarky posedávajú na konároch, spia a trávia svoj 'nočný obed'. Nestráviteľné zvyšky z hlodavcov, ako sú srsť a kosti, sa v žalúdku myšiarky sformujú do podlhovastého šúľka, ktorý následne vyvrhnú, preto ho voláme vývržok," vysvetľuje Deutschová. Práve vďaka vývržkom pod stromom ornitológovia vedia určiť orientačný počet zimujúcich sov. Deutschová poznamenala, že presnejšia metóda, a to spočítať sovy za súmraku, keď odlietajú na lov, je časovo náročnejšia.



Myšiarky ušaté sú aktívne hlavne v noci a vyhľadávajú hraboša poľného, svoju najobľúbenejšiu korisť, približuje Tomáš Veselovský z Ochrany dravcov na Slovensku. Tieto sovy konzumujú i rôzne iné druhy hlodavcov do veľkosti potkana a v malej miere aj vtáky s veľkosťou vrabca. Veselovský zároveň ubezpečuje majiteľov malých plemien psov, že myšiarky ich uloviť nedokážu.