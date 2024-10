Ochrana prírody: Na juhu SR potvrdili výskyt invázneho sršňa ázijského

Bratislava 1. októbra (TASR) - Na juhu Slovenska potvrdili výskyt invázneho sršňa ázijského. Predstavuje hrozbu pre opeľovače vrátanie včiel, ktoré tvoria 80 percent ich potravy. Zároveň predstavujú hrozbu najmä pre ľudí, ktorí sú alergickí na bodavý hmyz, ale aj pre ovocinárov, pretože spôsobujú škody na úrode ovocných drevín a vo viniciach. TASR o tom informovala Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR s tým, že situáciu majú pod kontrolou odborníci.



"Prvý potvrdený prípad výskytu sršňa ázijského bol nahlásený 28. septembra 2024 v meste Palárikovo (okres Nové Zámky), a to cez mobilnú aplikáciu prepojenú na systém rýchleho varovania, ktorý spravuje ŠOP SR," priblížil vedúci odboru propagácie a komunikácie ŠOP Andrej Švec. Odborníci zo štátnej ochrany prírody podnet preverili a potvrdili identifikáciu druhu. Paralelne druh potvrdili aj pracovníci Centra biológie a biodiverzity Slovenskej akadémie vied.



Počas aktuálne prebiehajúcej terénnej obhliadky v spolupráci so Strednou odbornou školou Pod Bánošom v Banskej Bystrici spozorovali aj ďalšie jedince sršňa. Zároveň dohľadávajú jeho hniezda, ktoré následne odstránia v súlade s európskym plánom eradikácie.



"Druh sa pravdepodobne dostal na naše územie prirodzenou cestou z územia Maďarska, keďže jeho výskyt v Maďarsku bol zaznamenaný približne len 80 kilometrov od Palárikova," podotkol Švec. Aktuálne prebieha komunikácia s odborníkmi zo SAV, hasičským zborom, deratizérmi a špecialistami zo zahraničia.



ŠOP odporúča včelárom, aby naďalej sledovali svoje včelstvá a zvýšili pozornosť najmä na letáčoch, ale i v okolí včelníc. V prípade podozrenia výskytu je potrebné ho nahlásiť cez systém rýchleho varovania. "Zároveň upokojujeme verejnosť, že situáciu na Slovensku stále monitorujeme a je pod kontrolou odborníkov a špecialistov. Manipuláciu s príslušným druhom môžu len právnické a fyzické osoby, ktoré majú na to príslušné školenia a oprávnenia," skonštatoval Švec.



Sršeň ázijský pochádza z Ázie a je zaradený medzi invázne druhy vzbudzujúce obavy EÚ. Dôvodom bola vysoká hrozba pre pôvodné druhy opeľovačov aj iné druhy hmyzu, ktoré predstavujú vysoký podiel opeľovačov. Tento invázny bol do Európy pravdepodobne donesený prostredníctvom lodnej dopravy, prvýkrát ho spozorovali v roku 2004 v juhozápadnom Francúzku. Druh podľa ŠOP prudko zvyšuje svoju populáciu a rýchlo sa šíri, najmä pozdĺž vodných tokov. V západnej Európe sa už niekoľko rokov úspešne rozmnožuje.



Sršeň ázijský je o niečo menší než jeho európsky príbuzný sršeň, má výrazne žlté konce nôh a sfarbenie na hlave a hrudi je prevažne čierne so širokým oranžovým pásom na brušku.