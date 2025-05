Ochrana prírody: Po útoku medvedice v Sučanoch nasadili fotopasce

Sučany 25. mája (TASR) - Po sobotnom (24. 5.) útoku medvedice s mláďatami v Sučanoch boli rozmiestnené fotopasce a výstražné informačné tabule, ktoré upozorňujú verejnosť na zvýšený výskyt medveďa hnedého. Štátna ochrana prírody (ŠOP) nevylučuje možnosť eliminácie týchto jedincov. V najbližšom období bude daná lokalita naďalej intenzívne monitorovaná Zásahovým tímom Fatra, a to v spolupráci s Ozbrojenými silami SR. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie ŠOP SR.



„Pokiaľ sa ukáže, že ide o rizikového jedinca, ktorý predstavuje hrozbu pre verejnosť, pristúpime k ďalším krokom na jeho elimináciu v súlade s platnou legislatívou a metodikou posudzovania rizikovosti správania medveďa. Pri mláďatách posudzujeme situáciu ešte citlivejšie - ich správanie často odráža vzorce správania matky a hodnotíme, či je možná ich prípadná resocializácia alebo premiestnenie,“ uviedla ŠOP.



Obec Sučany na sociálnej sieti žiada obyvateľov, aby sa nepohybovali v okolí areálu miestnej firmy. Štátni ochranári odporúčajú rešpektovať výstražné značenia, zvýšiť opatrnosť najmä pri pohybe v prírode a zdržiavať sa v oblastiach výskytu medveďa len nevyhnutne.



„V prípade priameho stretu s medveďom je nevyhnutné zachovať pokoj, nerobiť prudké pohyby, pomaly sa vzďaľovať a neotáčať sa medveďovi chrbtom. Ak medveď ustupuje, odporúčame počkať a vyhnúť sa jeho ďalšiemu dráždeniu,“ spresnila ŠOP.



Medvedica s dvoma mláďatami v sobotu zaútočila v areáli miestnej firmy na 49-ročného muža, ktorý mal následne poranenia postihujúce viaceré oblasti tela. Napadnutý muž bol záchrannou zdravotnou službou prevezený do Univerzitnej nemocnice v Martine.