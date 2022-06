Bratislava 20. júna (TASR) - Ochranári a vodohospodári obnovili ďalší vtok do Veľkolélskeho ramena. Ide tak o prvé rameno Dunaja, ktoré bude mať obnovené dva vtoky. Cieľom obnovenia je zlepšiť dynamiku prúdenia vody ramenom a vodný režim. TASR o tom informoval komunikačný špecialista Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ) Patrik Gažo.



Obnova sa realizovala v rámci projektu LIFE Ochrana rybárika riečneho, včelárika zlatého a brehule hnedej v dunajsko-moravskom regióne. "Opatrenie pomôže aj spontánnej obnove kolmých brehov v niektorých úsekoch ramena. Tie budú príležitosťou pre hniezdenie viacerých druhov vtákov, napríklad rybárika riečneho," povedala koordinátorka projektu Karolína Sobeková.



Veľkolélske rameno sa podľa predsedu BROZ Tomáša Kušíka desaťročia zanášalo jemnými sedimentami. Vďaka obnove bude rameno lepším miestom na rozmnožovanie pôvodných dunajských druhov rýb.



"Sprietočnenie ďalšieho bočného ramena v oblasti Veľkolélskeho ostrova prispeje k postupnej obnove morfológie Dunaja, ktorá sa postupne približuje svojmu pôvodnému charakteru nížinného vetveného toku," poukázala generálna riaditeľka Výskumného ústavu vodného hospodárstva Katarína Holubová.



Vodohospodári a ochranári týmto pokračujú v procese obnovy a znovunapájania viacerých dunajských ramien na hlavný tok Dunaja. Je to podľa nich dôležité aj v súvislosti so zmenou klímy, keď je potrebné vodu v krajine zadržiavať a v záplavovom území umožniť previesť väčšie povodňové vlny ako v minulosti.



Veľkolélske rameno má šesť kilometrov a obteká Veľkolélsky ostrov. Ochranári tam pasú stáda dobytka a dochádza aj k obnove pôvodných lužných lesov a mokradí, priblížilo BROZ.