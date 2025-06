Ochranári: Belák nenastúpi ako riaditeľ Správy slovenských jaskýň

Bratislava 10. júna (TASR) - Marek Belák nenastúpi do funkcie riaditeľa Správy slovenských jaskýň. TASR o tom informovala Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR, ktorá jeho rozhodnutie akceptuje a oceňuje.



„Toto rozhodnutie vnímame ako gesto osobnej zodpovednosti a ohľaduplnosti voči odbornej inštitúcii a jej poslaniu,“ skonštatovala ŠOP. Rešpektuje tiež jeho postoj, ktorého cieľom je, aby odborná organizácia ochrany prírody nebola vťahovaná do verejných polemík či politických sporov. „Našou prioritou ostáva stabilita a odborné vedenie v oblasti ochrany prírody vrátane správy jaskýň,“ doplnila.



Beláka do funkcie riaditeľa SSJ vymenoval v utorok generálny riaditeľ ŠOP Roman Fajth. Jeho menovanie sprevádzala kritika.