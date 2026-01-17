< sekcia Slovensko
Ochranári: Cez víkend sa uskutoční 60. sčítanie vodného vtáctva
V Európe sa s pravidelným sčítaním vodného vtáctva začalo už v roku 1967, systematické sčítanie vodných vtákov na Slovensku je realizované od roku 1991.
Autor TASR
Bratislava 17. januára (TASR) - Tento víkend sa na Slovensku uskutoční 60. medzinárodné zimné sčítanie vodného vtáctva. V súčasnosti ide takmer o celosvetový program, do ktorého je zapojených vyše 100 krajín. Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR o tom informovala na svojom webe.
„Sčítanie je koordinované prostredníctvom regionálnych koordinátorov, pričom celé územie Slovenska je rozdelené na 20 regiónov. Jednotliví mapovatelia sčítavajú presne vymedzené úseky tečúcich vôd a vodné nádrže,“ uviedli ochranári. Výsledky zo sčítavania vodného vtáctva sa priebežne vyhodnocujú a zasielajú mapovateľom buď vo forme predbežného vyhodnotenia, alebo po doručení všetkých výsledkov z danej zimy vo forme správ zo sčítania vodného vtáctva, vysvetlili.
Hlavným cieľom je podľa ŠOP získavať kvalitatívno-kvantitatívne údaje o výskyte zimujúceho a migrujúceho vodného vtáctva, identifikovať dlhodobé trendy a distribúciu. „Systematickým sčítaním sa získavajú aj cenné poznatky na odhadnutie významnosti jednotlivých lokalít zimovania pre populácie sledovaných druhov vtákov,“ dodala.
Za veľmi cenné považujú ochranári údaje o trendoch početnosti a areálových trendoch vodných a na vodu viazaných vtákov. Tieto údaje je možné ďalej využiť napríklad pri analýzach vplyvu klimatickej zmeny alebo niektorých narušeniach krajiny na vybrané druhy vodných vtákov. „Z hľadiska ochrany prírody sú získané informácie o distribúcii a početnosti vodných vtákov veľmi dôležité, kľúčový je ich význam pri posudzovaní antropických vplyvov na vodné ekosystémy, návrhu manažmentu území, ako aj vytváraní sústavy chránených území (najmä chránených vtáčích území patriacich do sústavy NATURA 2000) na ochranu diverzity vodných a na vodu viazaných druhov vtákov,“ tvrdí ŠOP.
V Európe sa s pravidelným sčítaním vodného vtáctva začalo už v roku 1967, systematické sčítanie vodných vtákov na Slovensku je realizované od roku 1991. Koordinátorom programu je organizácia Wetlands International so sídlom v Holandsku.
