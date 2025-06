Ochranári: Do vôd Dunaja vplávalo vo štvrtok 12.000 jeseterov malých

Bratislava/Čunovo/Sáp 12. júna (TASR) - Do vôd Dunaja vplávalo vo štvrtok 12.000 jeseterov malých. Vypustené boli zhruba po 50 dňoch od vyliahnutia z ikier v liahni v českých Pohořeliciach. Išlo o druhé hromadné vypúšťanie juvenilov, teda mladých jedincov, jesetera malého do dunajských vôd za posledné tri roky. TASR o tom informovala Andrea Froncová z ochranárskeho združenia BROZ.



„Rodičia jeseterov malých boli odchytení v Dunaji a ich potomstvo sa dnes do Dunaja vracia. Jesetery malé tu vysádzame najmä kvôli výskumu, aby sme lepšie poznali ich nároky, ale aj prekážky v toku, ktorým musia čeliť. Na to, aby sme ich mohli pravidelne monitorovať, sú ich plutvy nafarbené neškodným farbivom, ktoré bude svietiť pod špeciálnymi lampami,“ približuje ichtyológ z Juhočeskej Univerzity Bořek Drozd.



Cieľom projektu LIFE Living Rivers, v rámci ktorého sú jesetery do Dunaja vysádzané, však nie je len priama obnova a monitoring druhu jesetera malého, ale aj také úpravy na riekach, ktoré pomôžu dostať Dunaj a jeho ramená do prírode bližšieho stavu. Snahou sú tiež opatrenia, cez ktoré je možné zlepšovať prietočnosť dunajských ramien, ale aj ich prepojenosť s mokraďami a záplavovým územím rieky. Okrem Dunaja sa to má týkať aj Hrona, Ipľa a Belej.



Jeseter malý patrí medzi pôvodné druhy rýb na Slovensku a je to posledný z pôvodných druhov jeseterov, ktorý u nás ešte stále prežíva. Ostatné druhy už v našich vodách neplávajú pre migračné bariéry v Dunaji, ktorými sú veľké vodné elektrárne - Vodné dielo Gabčíkovo a Železné vráta na srbsko-rumunskej hranici.



Prehrádzanie riek, zhoršenie kvality vody, strata prirodzených neresísk a nadmerný lov spôsobili dramatický úbytok jeseterov nielen v dunajských vodách. Vypúšťanie jeseterov má za cieľ posilniť dunajskú populáciu. Na Slovensku je tento druh ohrozený.