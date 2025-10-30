< sekcia Slovensko
Ochranári: Funkcionár poľovníckej komory pri love vlka porušil zákon
Komora to odmieta.
Autor TASR
Bratislava 30. októbra (TASR) - Pri odstrele najmenej troch vlkov mali poľovníci porušiť zákon o poľovníctve, ktorý stanovuje podmienky lovu vlka počas noci. Upozornili na to ochranári z iniciatívy My sme les s tým, že v jednom prípade mal strieľať aj vysoký funkcionár Slovenskej poľovníckej komory (SPK). Tá tvrdí, že lov prebehol v súlade so zákonom, dva prípady však postupuje na disciplinárne orgány.
Ochranári z My sme les pripomínajú, že podľa zákona o poľovníctve je lov vlka možný iba cez deň a za jasných mesačných nocí, teda v deň splnu mesiaca, ako aj tri noci pred ním a tri noci po ňom. Inak môžu poľovníci loviť zver v noci len dve hodiny po západe slnka a dve hodiny pred jeho východom.
„Analýzou odstrelov vlka sme zistili, že najmenej tri jedince boli pravdepodobne zastrelené v rozpore so zákonom o poľovníctve. Na vlka v noci strieľal aj vysoký funkcionár SPK. Zastrelil ho v čase, kedy to zákon zakazuje,“ priblížil za iniciatívu Marián Hletko.
K predmetnému odstrelu podľa My sme les došlo 28. septembra o 21.01 h pri obci Prakovce vo Volovských vrchoch v poľovnom revíri štátneho podniku Lesy SR. K zastreleniu vlka tak malo podľa ochranárov dôjsť viac ako dve hodiny po západe slnka a mimo obdobia splnu mesiaca.
SPK vo svojej reakcii odmietla tvrdenia iniciatívy a tvrdí, že lov prebehol v súlade so zákonom, disciplinárnym poriadkom a kvótou lovu vlka dravého. Poľovník a funkcionár SPK podľa vyjadrenia komory vykonával lov pri Prakovciach ako poľovnícky hosť za sprievodu povereného poľovníckeho sprievodcu.
„Samotný lov sa podľa našich informácií uskutočnil už o 19.00 h, 20 minút po západe slnka, následne až o 21.01 h bola vykonaná obhliadka uloveného jedinca poverenými odborne spôsobilými osobami a bol vyhotovený záznam o ulovení vlka dravého,“ argumentuje komora s tým, že rozdiel v časových údajoch súvisí výlučne s administratívnymi postupmi po nahlásení lovu. „To, že poverený zamestnanec štátnej správy nevykonal kompletný zápis o love vlka dravého tak, ako je uvedené v záhlaví tlačiva, teda, že neuviedol osobitne čas odlovu a čas obhliadky, nie je pochybením, a tým ani priestupkom ani disciplinárnym previnením úspešného lovca vlka,“ dodala SPK.
Komora tiež potvrdila, že okrem prípadu odstrelu funkcionárom SPK obdržala v súvislosti s ulovením vlka dravého aj podnety na ďalšie dve osoby. Oba postupuje na miestne príslušné disciplinárne orgány svojich organizačných zložiek.
Iniciatíva My sme les uviedla, že pri podávaní podnetu o odstrele vlka funkcionárom SPK vychádzala z oficiálneho záznamu. „Tento oficiálny záznam podpísal, a tým pádom odsúhlasil aj samotný strelec. SPK sa po mesiaci vyhovára, že sa nejedná o čas ulovenia, ale čas obhliadky usmrteného vlka. Toto tvrdenie je ale spochybniteľné, nakoľko protokol o obhliadke bol vyplnený a podpísaný až deň po údajnej obhliadke,“ doplnili ochranári. Pripomínajú tiež, že rezort pôdohospodárstva umožnil v tejto poľovníckej sezóne odstrel 74 vlkov. Verejnú kontrolu nad strieľaním však podľa iniciatívy znemožňuje Štátna ochrana prírody či Správa Národného parku Nízke Tatry.
„Obe organizácie odmietajú sprístupniť GPS súradnice lokalít, v ktorých k odstrelu vlkov došlo. To nám bráni skontrolovať a otvára to otázku, či k odstrelu vlkov nedochádza aj v územiach, ktoré boli vyhlásené za účelom ich ochrany, alebo v zónach, kde je lov vlka zakázaný, respektíve v ich bezprostrednej blízkosti,“ skonštatovala Katarína Butkovská z WWF Slovensko.
Ochranári z My sme les pripomínajú, že podľa zákona o poľovníctve je lov vlka možný iba cez deň a za jasných mesačných nocí, teda v deň splnu mesiaca, ako aj tri noci pred ním a tri noci po ňom. Inak môžu poľovníci loviť zver v noci len dve hodiny po západe slnka a dve hodiny pred jeho východom.
„Analýzou odstrelov vlka sme zistili, že najmenej tri jedince boli pravdepodobne zastrelené v rozpore so zákonom o poľovníctve. Na vlka v noci strieľal aj vysoký funkcionár SPK. Zastrelil ho v čase, kedy to zákon zakazuje,“ priblížil za iniciatívu Marián Hletko.
K predmetnému odstrelu podľa My sme les došlo 28. septembra o 21.01 h pri obci Prakovce vo Volovských vrchoch v poľovnom revíri štátneho podniku Lesy SR. K zastreleniu vlka tak malo podľa ochranárov dôjsť viac ako dve hodiny po západe slnka a mimo obdobia splnu mesiaca.
SPK vo svojej reakcii odmietla tvrdenia iniciatívy a tvrdí, že lov prebehol v súlade so zákonom, disciplinárnym poriadkom a kvótou lovu vlka dravého. Poľovník a funkcionár SPK podľa vyjadrenia komory vykonával lov pri Prakovciach ako poľovnícky hosť za sprievodu povereného poľovníckeho sprievodcu.
„Samotný lov sa podľa našich informácií uskutočnil už o 19.00 h, 20 minút po západe slnka, následne až o 21.01 h bola vykonaná obhliadka uloveného jedinca poverenými odborne spôsobilými osobami a bol vyhotovený záznam o ulovení vlka dravého,“ argumentuje komora s tým, že rozdiel v časových údajoch súvisí výlučne s administratívnymi postupmi po nahlásení lovu. „To, že poverený zamestnanec štátnej správy nevykonal kompletný zápis o love vlka dravého tak, ako je uvedené v záhlaví tlačiva, teda, že neuviedol osobitne čas odlovu a čas obhliadky, nie je pochybením, a tým ani priestupkom ani disciplinárnym previnením úspešného lovca vlka,“ dodala SPK.
Komora tiež potvrdila, že okrem prípadu odstrelu funkcionárom SPK obdržala v súvislosti s ulovením vlka dravého aj podnety na ďalšie dve osoby. Oba postupuje na miestne príslušné disciplinárne orgány svojich organizačných zložiek.
Iniciatíva My sme les uviedla, že pri podávaní podnetu o odstrele vlka funkcionárom SPK vychádzala z oficiálneho záznamu. „Tento oficiálny záznam podpísal, a tým pádom odsúhlasil aj samotný strelec. SPK sa po mesiaci vyhovára, že sa nejedná o čas ulovenia, ale čas obhliadky usmrteného vlka. Toto tvrdenie je ale spochybniteľné, nakoľko protokol o obhliadke bol vyplnený a podpísaný až deň po údajnej obhliadke,“ doplnili ochranári. Pripomínajú tiež, že rezort pôdohospodárstva umožnil v tejto poľovníckej sezóne odstrel 74 vlkov. Verejnú kontrolu nad strieľaním však podľa iniciatívy znemožňuje Štátna ochrana prírody či Správa Národného parku Nízke Tatry.
„Obe organizácie odmietajú sprístupniť GPS súradnice lokalít, v ktorých k odstrelu vlkov došlo. To nám bráni skontrolovať a otvára to otázku, či k odstrelu vlkov nedochádza aj v územiach, ktoré boli vyhlásené za účelom ich ochrany, alebo v zónach, kde je lov vlka zakázaný, respektíve v ich bezprostrednej blízkosti,“ skonštatovala Katarína Butkovská z WWF Slovensko.