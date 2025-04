Ochranári: Lesníci ničia ťažbou dreva vzácnu lokalitu

Banská Bystrica 4. apríla (TASR) - V lokalite Marková v Nízkych Tatrách začal štátny podnik Lesy SR s novou ťažbou dreva, ktorá vážne poškodzuje prírodu a ničí vzácnu lokalitu. Ohrozené sú staré zachovalé lesy, v ktorých rastú aj 200- až 300-ročné stromy. Tvrdí to iniciatíva My sme les a občianske združenie (OZ) Prales s tým, že náhodnú ťažbu dreva lesníkom dokonca schválila Správa Národného parku Nízke Tatry (NAPANT). Lesníci obvinenia z ničenia výnimočnej lokality odmietajú. Zdôrazňujú, že spracovanie kalamity tam prebehlo v prísnom súlade s platnou legislatívou a s ohľadom na prírodné hodnoty územia národného parku.



Ako ochranári v piatok informovali, podali podnet na Slovenskú lesnícko-drevársku inšpekciu. Lesy SR vyzvali, aby prestali s ťažbou dreva na tomto vzácnom mieste. Ide o veľmi zachovalé prirodzené porasty, ktoré majú zostať bez zásahu. V lesoch v Markovej bol viackrát prieskumom potvrdený výskyt mimoriadne vzácnych a kriticky ohrozených druhov živočíchov a húb. Všetka úmyselná ťažba je tam zakázaná aj na základe rozhodnutia Okresného úradu v Banskej Bystrici.



„Máme podozrenie, že v tomto prípade bola takzvaná náhodná ťažba zneužitá na ťažbu zdravých stromov. Na vyťažených stromoch sme nenašli žiadne stopy po napadnutí podkôrnym hmyzom, v poraste po ťažbe ostávajú kopy zelenej čečiny,“ konštatoval Juraj Vysoký z OZ Prales s tým, že tam už bolo vyťažených okolo 300 kubických metrov, pričom povolenie na náhodnú ťažbu sa vzťahuje až na 450 kubických metrov smrekov. Všetko sa deje v ochrannom pásme NAPANT-u, zároveň v Území európskeho významu a Chránenom vtáčom území.



Ako reagovali štátni lesníci, v dotknutom lesnom poraste v lokalite Marková, ktorý sa nachádza v druhom stupni ochrany, bola v uplynulom období identifikovaná kalamita spôsobená podkôrnym hmyzom.



„Lesy SR tam vykonali biosanačný zásah v súlade s platnou legislatívou. Nedošlo k žiadnemu porušeniu zákona ani pochybeniu. Všetky kroky boli konzultované a schválené príslušnými orgánmi ochrany prírody. Napriek schválenému objemu ťažby bol zásah realizovaný len v minimálnom rozsahu a výlučne v kalamitnej časti, a teda nedošlo k zásahu v zdravých porastoch. Našou prioritou je ochrana a stabilita tejto vzácnej lokality,“ zdôraznili v stanovisku pre TASR Lesy SR.



Spracovanie kalamity bolo podmienené vykonaním terénnej obhliadky za účasti Správy NAPANT-u. Tá sa uskutočnila 12. februára, bol stanovený rozsah a spôsob sanovania roztrúsenej kalamity.



„Cieľom biosanačného zásahu je zabrániť respektíve spomaliť šírenie podkôrneho hmyzu do okolitých doposiaľ nepoškodených lesných biotopov. Našou činnosťou nedošlo k narušeniu zdravých častí porastu, ani vyrúbaniu zdravých stromov. Zásah je a bude vykonávaný s maximálnou obozretnosťou a opatrnosťou tak, aby boli minimalizované akékoľvek ďalšie vedľajšie škody. Nutnosť realizácie ďalšieho zásahu bude závisieť od aktuálneho vývoja kalamitnej situácie,“ dodali Lesy SR.