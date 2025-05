Ochranári: Ľudia sa môžu budúci týždeň zapojiť do pozorovania motýľov

Bratislava 24. mája (TASR) - Na Slovensku sa budúci týždeň začne jarné kolo pozorovania motýľov - Motýlia polhodinka. Zapojiť sa môžu všetci a prispieť tak k zberu údajov pre vedcov. Stačí si vybrať jedno miesto, sledovať motýle počas polhodiny a pozorovania zaznačiť do online formulára na webe www.motyliapolhodinka.sk. TASR o tom informoval Jakub Cíbik z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ).



„Cieľom akcie je nielen získať presnejšie údaje o stave motýľov, ale aj upozorniť na to, že z krajiny rýchlo miznú. Zjednodušene povedané - tam, kde je ešte dosť motýľov, je príroda v poriadku aj pre nás. Bohužiaľ, dostávame sa do situácie, keď je na niektorých miestach problém nájsť čo i len jedného motýľa. A to nie je zlá správa len pre prírodu, ale aj pre nás všetkých,“ vysvetlil Ján Krupa, koordinátor akcie na Slovensku.



Cíbik vysvetlil, že motýle sú mimoriadne citlivé ukazovatele stavu prírody. Ich úbytok signalizuje problémy v krajine, ktoré majú dosah aj na iné živočíchy vrátane človeka. „Vďaka Motýlej polhodinke zbierame údaje, ktoré pomáhajú vedcom sledovať zmeny v prírode a chrániť miesta dôležité pre život motýľov,“ doplnil.



Záujemcovia môžu pozorovať motýle v čase od 10.00 do 17.00 h, ideálne pri teplote 20 až 30 stupňov Celzia a slnečnom počasí. „Aj keď počas pozorovania neuvidíte žiadneho motýľa, má to veľký význam. Takzvané 'nulové záznamy' ukazujú vedcom, kde motýle chýbajú, a pomáhajú lepšie porozumieť ich sezónnym výkyvom,“ dodal Cíbik.