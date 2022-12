Ochranári: Myšiarky cez deň oddychujú v blízkosti ľudí, no sú plaché

Bratislava 6. decembra (TASR) - Myšiarky cez deň oddychujú v blízkosti ľudí, no sú plaché. Každé zbytočné vyrušenie ich stojí energiu, ktorou musia cez zimu šetriť viac než inokedy. TASR o tom informovala organizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS).



"Napohľad oddychujú, ale stále sledujú svoje okolie. Stačí, aby sa jedna myšiarka vyplašila, a hneď zareagujú aj ostatné jedince. Preto ak ľudia chcú pozorovať myšiarky, mali by dodržiavať bezpečnú vzdialenosť," poukázal Tomáš Veselovský z RPS. Dodal, že keď sa myšiarky na ľudí uprene pozerajú a vystrú sa, znamená to, že sú príliš blízko.



Myšiarky ušaté sa v zimnom období koncentrujú na stromoch v mestách a obciach. "U nás si zväčša vyberú ihličnaté stromy alebo tuje v okolí kostolov, škôl, na cintorínoch, v parkoch alebo rodinných záhradách," priblížil Veselovský.



Prítomnosť myšiarok podľa neho prezradia vývržky popadané pod stromom. Ide o nestrávené zvyšky potravy, hlavne kosti a srsť z hlodavcov. Najvhodnejší čas na pozorovanie myšiarok je pred západom slnka. Vtedy odlietajú na lov.



Počas zimy organizuje RPS monitoring zimovísk myšiarok ušatých. Budú zaznamenávať lokality, kde myšiarky zimujú, a počet pozorovaných sov. Ľudia môžu pomôcť prostredníctvom Súťaže s myšiarkami. Získané údaje sa využijú pri výskume a ochrane tohto druhu.