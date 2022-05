Ochranári nemajú výhrady voči vzniku integrovanej Stráže prírody

Bratislava 2. mája (TASR) - Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR nemá výhrady voči návrhu vzniku jednej integrovanej Stráže prírody. Je pre ňu však dôležité, aby boli do procesu transformácie plne zapojení. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ŠOP Kristína Bocková.



"Cieľom Koncepcie boja proti environmentálnej protiprávnej činnosti je zlúčením rozdrobených stráží zabezpečiť riadnu a odbornú kontrolu na úseku ochrany životného prostredia, v celej svojej šírke – tak na vode, v lese, vo voľnej krajine – teda všade mimo urbanizovaných území," vysvetlila Bocková. Dodala, že týmto krokom by sa zaručila vyššia odbornosť, jednotné riadenie a zrýchlenie dynamiky procesov.



V rámci koncepcie by sa mala posúdiť možnosť a vhodnosť integrácie lesnej, poľovníckej a poľnej stráže do Stráže prírody. Ministerstvo pôdohospodárstva pre TASR reagovalo, že obdobná úloha vyplýva z vládou schválenej envirostratégie do roku 2030. "Tá jednoznačne uvádza, že zefektívni a prepojí sa stráž prírody, lesná, rybárska, poľovnícka stráž a iné a budú spolupracovať s Policajným zborom. Detaily prepojenia a kompetencie integrovanej stráže sa zvážia pri realizácii opatrenia," skonštatovalo.



Envirorezort predpokladá v koncepcii vytvorenie jednej integrovanej Stráže prírody, a to spojením Stráže prírody, Vodnej stráže a Rybárskej stráže. Posúdiť by sa mala možnosť a vhodnosť integrácie lesnej, poľovníckej a poľnej stráže do Stráže prírody. Cieľom je tiež posúdiť lokality na regionálne rozmiestnenie stráže. Zvýšiť by sa podľa materiálu mala jej akcieschopnosť.