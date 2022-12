Ochranári odmietajú novelu zákona o EIA, považujú ju za neprijateľnú

Bratislava 28. decembra (TASR) - Slovenský ochranársky snem a ďalšie environmentálne organizácie odmietajú novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Požiadali prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby zvážila možnosť vrátiť ju do parlamentu. Novelu považujú za neprijateľnú a v rozpore s Aarhuským dohovorom, najmä v oblasti zapojenia sa verejnosti do rozhodovacích procesov týkajúcich sa životného prostredia. TASR o tom informoval riaditeľ občianskeho združenia Chceme zdravú krajinu Michal Daniška.



Ochranári sa obávajú, že novela môže viesť k zvýšenému formalizmu a zníženiu kvality rozhodovacích procesov. Podľa ochranárov môže napríklad skomplikovať podávanie oprávnených pripomienok, keďže skracuje efektívny časový priestor na vyjadrenie v rámci EIA konaní. Upozorňujú, že lehoty na pripomienkovanie môžu byť nedostačujúce, a to najmä v prípade väčších a zložitejších projektov. Pripomínajú, že aj po uplynutí lehoty sa môžu zistiť podstatné informácie, ktoré neboli uvedené v zámere. Namietajú aj obmedzenie rozsahu možného vyjadrenia dotknutého orgánu.



Ochranári kritizujú aj samotný spôsob prijatia novely, keď bol obsah zákona "od základu zmenený" dvoma pozmeňovacími návrhmi krátko pred schválením. "Takýto postup nielenže zvyšuje legislatívny chaos, ale zároveň verejnosti uprel možnosť efektívne sa zúčastniť prípravy a pripomienkovania legislatívy, ktorá explicitne upravuje zapojenie verejnosti do konaní v oblasti ochrany životného prostredia," píšu v spoločnom stanovisku.



Parlament schválil novelu zákona, ktorú presadili poslanci vládnych strán, 20. decembra. Jej predkladatelia avizovali, že zúži priestor na šikanovanie a zdržovanie stavebníkov. Poslanec Milan Kuriak (OĽANO) verí, že sa klepne po prstoch zdanlivým zástancom verejnosti, ktorí často zneužívajú pripomienkovanie na šikanovanie. Spoluiniciátor novely Peter Kremský (OĽANO) ocenil, že sa podarilo dosiahnuť dohodu s ministerstvom životného prostredia na znení novely bez toho, aby sa reálne obmedzili možnosti verejnosti pripomienkovať novú výstavbu.