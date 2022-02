Ochranári: Opatrenia a investície do mokradí sú nevyhnutným krokom

Bratislava 2. februára (TASR) - Opatrenia a investície do mokradí zo strany štátu a iných orgánov sú nevyhnutným krokom. Prinesú benefity pre biodiverzitu, klímu aj spoločnosť. Pri príležitosti Svetového dňa mokradí to pre TASR uviedla Andrea Froncová z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ).



"Mokrade, v ktorých sa voda zadržiava alebo spomaľuje, vedia uvoľňovať vodu do prostredia postupne. Tým zvlhčujú ovzdušie a zásobujú malý vodný cyklus. Ovplyvňujú tak zrážkové pomery a vplývajú na mikroklímu územia," vysvetľuje Froncová. Podotýka, že nielen mokrade a vodná zložka sú v ekosystéme dôležité.



"Lužné lesy majú vďaka riečnej dynamike oveľa vyššiu produktivitu, a tým pádom aj oveľa vyššiu schopnosť zachytávania a ukladania oxidu uhličitého," hovorí environmentalistka. Dodáva, že vo vegetácii a pôde majú lužné lesy dvakrát vyššie zásoby uhlíka ako lesy vo vyšších nadmorských výškach.



Pôda je dôležitá pri ukladaní uhlíka v lesoch. Ukladá sa v nej polovica uhlíka, ktorú les absorbuje. Najlepšími v absorbovaní a ukladaní uhlíka sú však podľa Froncovej lužné lesy. Vďaka riekam, pri ktorých rastú, a pravidelným záplavám sa pôda v lužných lesoch neustále obnovuje, čo z nich robí doslova vysávače oxidu uhličitého – hektár lužného lesa drží až 354 ton oxidu uhličitého, tvrdí. "Slovensko však dlho nebolo krajinou, ktorá by si prírodnú hodnotu týchto ekosystémov uvedomovala," poznamenala Froncová.



Pripomína, že Slovensko sa pri vstupe do Európskej únie zaviazalo k smernici o vodách. V praxi ide o podporenie aktivít na ochranu záplavových území riek a to tak, že sa nebudú zastavovať. Taktiež aj odstránenie nefunkčných priehrad či prekážok na riekach.



Svetový deň mokradí sa oslavuje 2. februára. V tento deň v roku 1971 bol v iránskom meste Rámsar podpísaný dohovor o mokradiach – medzinárodná zmluva na ochranu a trvalú udržateľnosť mokradí. Na tzv. ramsarskom zozname je vyše 2000 lokalít mokradí medzinárodného významu, medzi nimi 14 slovenských. Napríklad lokality významné pre vodné vtáky a vzácne mokraďové druhy (Parížske močiare, Oravská kotlina, Senianske rybníky, Šúr) a podzemné mokrade jaskýň Demänovskej doliny a Domice.