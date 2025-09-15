< sekcia Slovensko
Ochranári: V auguste sa uskutočnil ichtyologický prieskum v Dunaji
Ichtyologický prieskum je súčasťou pravidelného monitoringu v rámci projektu LIFE Living Rivers, ktorý prebieha v ramennej sústave Dunaja dvakrát ročne, a to v letnom a zimnom režime, priblížila ŠOP.
Autor TASR
Bratislava 15. septembra (TASR) - V prvej polovici augusta sa uskutočnil ichtyologický prieskum v starom koryte Dunaja na úseku Čunovo - Sap a v jeho ľavostrannej ramennej sústave. Trval päť dní. Jeho cieľom bolo zistiť aktuálne zloženie rybích spoločenstiev. Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR o tom informovala na sociálnej sieti.
Tento rok priniesol viacero vzácnych druhov, medzi ktoré patrili napríklad kolok vretenovitý, hrebenačka vysoká, mihuľa ukrajinská či šabľa krivočiara. „Vzácne druhy, odborné zázemie a spoločná snaha všetkých partnerov, to všetko robí z tohto prieskumu dôležitý krok k ochrane našich vôd,“ skonštatovali ochranári.
Prieskum viedol výskumný tím odborníkov z Jihočeskej univerzity v Českých Budejoviciach, pričom odborno-technickú asistenciu zabezpečovali hydrobiológ zo ŠOP, ichtyológovia z Slovenského rybárskeho zväzu a partneri z WWF Slovensko a BROZ - ochranárske združenie
Ichtyologický prieskum je súčasťou pravidelného monitoringu v rámci projektu LIFE Living Rivers, ktorý prebieha v ramennej sústave Dunaja dvakrát ročne, a to v letnom a zimnom režime, priblížila ŠOP.
Tento rok priniesol viacero vzácnych druhov, medzi ktoré patrili napríklad kolok vretenovitý, hrebenačka vysoká, mihuľa ukrajinská či šabľa krivočiara. „Vzácne druhy, odborné zázemie a spoločná snaha všetkých partnerov, to všetko robí z tohto prieskumu dôležitý krok k ochrane našich vôd,“ skonštatovali ochranári.
Prieskum viedol výskumný tím odborníkov z Jihočeskej univerzity v Českých Budejoviciach, pričom odborno-technickú asistenciu zabezpečovali hydrobiológ zo ŠOP, ichtyológovia z Slovenského rybárskeho zväzu a partneri z WWF Slovensko a BROZ - ochranárske združenie
Ichtyologický prieskum je súčasťou pravidelného monitoringu v rámci projektu LIFE Living Rivers, ktorý prebieha v ramennej sústave Dunaja dvakrát ročne, a to v letnom a zimnom režime, priblížila ŠOP.