Ochranári vyzývajú na zastavenie ťažby v lesoch s výskytom hlucháňa

Bratislava 5. júla (TASR) - Ochranári z Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, Slovenskej ornitologickej spoločnosti (SOS) a občianskeho združenia Prales vyzývajú na okamžité zastavenie ťažby v lesoch s hlucháňom hôrnym. Reagovali tak na rozhodnutie Európskej komisie (EK) podať na Súdny dvor EÚ návrh na začatie konania proti Slovensku za ohrozenie tohto druhu. TASR o tom informoval Jozef Ridzoň z SOS. Zastavenie ťažby podľa nich nezabezpečí len minimalizovanie následkov pri konaní na súde, ale aj vytvorenie časti jadrovej zóny pre budúcu zonáciu národných parkov.



Populácia hlucháňa hôrneho klesla podľa ochranárov od vstupu Slovenska do Európskej únie o polovicu. „Dôvodom tohto poklesu je podľa vedeckých prác jednoznačne likvidácia, vyrúbanie starých lesov, od ktorých ochrany jeho prežitie závisí,“ vysvetlil Ridzoň. Pokles početnosti sa podľa neho týka aj mnohých ďalších lesných druhov na Slovensku.



"Dnešný stav je tak zlý, že strata každého ďalšieho hluchánieho lesa môže ohroziť jeho populáciu. Inak ako prísnou ochranou lokalít hlucháňa ho nezachránime. Bez zabezpečenia ochrany týchto vzácnych lesov sa ani nepriblížime k cieľu desiatich percent prísnej ochrany, ktoré si stanovila v stratégii ochrany biodiverzity Európa,“ zdôraznil Juraj Lukáč z Lesoochranárskeho zoskupenia VLK.



Ochranári poukázali na to, že podobný prípad sa už v minulosti v Európe na Súdom dvore EÚ riešil. Poľsko rovnako argumentovalo, že musí zasahovať v Bialowežskom národnom parku kvôli šíreniu lykožrúta. Súd vtedy prehralo. Upozorňujú na finančné sankcie, ktoré pri potenciálnej prehre Slovensku hrozia.



Európska komisia (EK) 2. júla oznámila, že sa rozhodla podať na Súdny dvor EÚ návrh na začatie konania proti Slovensku za ohrozenie hlucháňa hôrneho. Komisia konkrétne tvrdí, že SR do svojej národnej legislatívy správne nezaviedla, alebo že nedodržiava niektoré články európskej smernice o biotopoch a smernice o vtákoch.