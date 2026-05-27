Ochranári žiadajú návrh novely o ochrane prírody prepracovať a doplniť
Organizácie Aevis, My sme les, Prales, WWF Slovensko, SOS/BirdLife a Zelená väčšina tvrdia, že envirorezort chce novelou riešiť to, na čo už dlhodobo upozorňujú.
Autor TASR
Bratislava 27. mája (TASR) - Enviroorganizácie vyzývajú verejnosť, aby podpísala hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o ochrane prírody. Upozorňujú, že prevody štátnych pozemkov je potrebné riešiť komplexne a bez ďalších rizík. V aktuálne predloženom znení novela umožní netransparentnosť a nedostatočnú ochranu majetku vo vlastníctve štátu. Zároveň tiež nevyrieši všetky problémy súvisiace so znížením stupňa ochrany v národných parkoch. Ochranárske organizácie preto žiadajú návrh novely zákona prepracovať a doplniť. TASR o tom informovala Lucia Szabová z iniciatívy Zelená väčšina.
Organizácie Aevis, My sme les, Prales, WWF Slovensko, SOS/BirdLife a Zelená väčšina tvrdia, že envirorezort chce novelou riešiť to, na čo už dlhodobo upozorňujú. Ide o zákaz prevodu pozemkov vo vlastníctve štátu na iné osoby v zónach D národných parkov. Ochranári poukazujú na to, že ministerstvo chce zakázať prevod iba niektorých z nich. Návrh novely podľa nich v nedostatočnej miere ošetruje potenciálne riziká takýchto prevodov v kontexte aktuálnych návrhov zonácií národných parkov.
„Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) predložil novelu, ktorá má riešiť problém s prevodmi majetkov v národných parkoch. Jej súčasné znenie však tento cieľ naplno nezabezpečí a zostáva riziko, že bude dochádzať k strate pozemkov štátu v našich najvzácnejších územiach. Myslíme si, že je dobrým krokom takúto úpravu urobiť, ale treba to spraviť poriadne, lebo v súčasnom návrhu sú stále diery,“ povedala Szabová.
Environmentalisti pripomínajú, že rezort v rámci zonácií štyroch národných parkov navrhuje zníženie stupňa ochrany v niektorých územiach ich zaradením do zóny D. Považujú to za neodôvodnené. Majú tiež za to, že je to v rozpore s platnou národnou aj európskou legislatívou. Zároveň to podľa nich vytvára priestor pre nevýhodné prevody štátneho majetku na súkromné osoby či podnikateľov.
„Navrhujeme rozšíriť zákaz prevodu štátnych pozemkov nielen na lyžiarsku infraštruktúru, ale aj na ďalšie typy zariadení cestovného ruchu. Žiadame, aby mal štát predkupné právo na pozemky v zóne D v národných parkoch. Zároveň požadujeme zmenu účinnosti tejto novely tak, aby sa čo najskôr zabránilo prípadnému prevodu štátnych pozemkov,“ poznamenal Milan Olekšák z iniciatívy My sme les.
Ako ďalej uviedol, účinnosť novely je jednou z kľúčových vecí. V prípade, že budú zonácie národných parkov schválené v najbližších dňoch, zostáva pol roka, kým začne navrhovaná zmena platiť a národné parky budú bez ochrany prevodu pozemkov.
Ministerstvo životného prostredia predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona o ochrane prírody. Chce ňou rozšíriť obmedzenia pri nakladaní so štátnymi pozemkami. Po novom by malo byť zakázané previesť štátne pozemky na iné osoby aj v zónach D s druhým stupňom ochrany v národných parkoch. Zákaz by mal platiť pre pozemky určené na prevádzku lyžiarskej zjazdovej trate a pozemky, ktoré sú zastavané lanovou dráhou alebo lyžiarskym vlekom.
