Bratislava 22. decembra (TASR) - Ochranári zvierat kritizujú lovenie kaprov v plaveckých bazénoch. Upozorňujú na možné porušenia zákona o veterinárnej starostlivosti a týranie zvierat. Organizácie zvažujú aj právne kroky. Informovali o tom združenia Humánny pokrok a Sloboda zvierat. Volajú aj po zákaze predaja živých kaprov.



"Na podujatiach organizátori, neraz s podporou samospráv, vypúšťajú živé kapry do plaveckých bazénov s chlórovanou vodou a úlohou detí je loviť kapry v bazénoch vlastnými telami, pričom chytené živé kapry následne dostanú ako odmeny," priblížili organizácie. Takéto podujatie sa podľa nich tento týždeň konalo v Košiciach.



Kapry sú na takýchto podujatiach vypustené do bazénu s vodou teplejšou o osem až 16 stupňov Celzia viac ako umožňuje zákon. Kaprovi to podľa organizácii spôsobí teplotný šok, ktorý môže byť smrteľný. Voda v bazéne je chlórovaná a pre oči a žiabre kapra je žieravinou, poznamenali ochranári.



Následne ho vo vode začnú naháňať a chytať desiatky detí. "Kapor sa v tomto prostredí pokúša bojovať o život a utiecť, musí čeliť bolestivým stiskom a úderom detí, snažiacich sa ho chytiť, duseniu pri vyťahovaní z vody, bolestivej strate ochranného slizu rozleptaného chlórom vo vode či zakázanému chytaniu za oči a žiabre," opisuje Humánny pokrok so Slobodou zvierat.



Zákon o veterinárnej starostlivosti zakazuje trápenie a stresovanie zvierat pred zabitím, bolestivé zaobchádzanie a používanie živých zvierat ako odmien v súťažiach. Legislatíva upravuje aj podmienky, v akých môžu byť zvieratá držané.



"Je priam neuveriteľné, že v 21. storočí na Slovensku vedieme deti k úplne zbytočnej a extrémnej krutosti voči zvieratám, robíme z nich hračky a odmeny, ktoré môžeme z dlhej chvíle pokojne uštvať na smrť," povedal Martin Smrek z organizácie Humánny pokrok. Poukazuje na nečinnosť kontrolných orgánov. Považuje za potrebné sprísnenie legislatívy a zákaz predaja živých kaprov.



Sloboda zvierat tiež očakáva, že Štátna veterinárna a potravinová správa zakročí a lovenie kaprov v bazénoch pre zábavu zakáže. "Sme pobúrení takýmito aktivitami. Deti by sme mali viesť k súcitu so živými tvormi," podotkla Silvia Čaňová zo Slobody zvierat.