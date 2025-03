Ochranári:Zákon o ochrane prírody sa degraduje na bezvýznamný dokument

Bratislava 13. marca (TASR) - Zákon o ochrane prírody a krajiny sa degraduje na bezvýznamný dokument. Za posledný rok prešiel štyrmi oslabujúcimi novelami a v parlamente sú aktuálne predložené ďalšie dve. Dvadsaťšesť enviroorganizácií a skupina bývalých zamestnancov Štátnej ochrany prírody SR preto vyzvali ministerstvo životného prostredia a poslancov Národnej rady SR, aby prestali zákon oslabovať, pretože tým ničia prírodné bohatstvo Slovenska. TASR o tom informovala Lucia Szabová z iniciatívy Zelená väčšina.



Všetky zmeny sa podľa ochranárov dejú neodborne a chaoticky a zásadným spôsobom znižujú ochranu prírody. "Slovenská príroda je v ohrození a jedným z dôvodov sú neustále a chaotické zmeny v zákone o ochrane prírody a krajiny. Ak chceme pristupovať k ochrane prírody systémovo a odborne, nemôžeme meniť zákon spôsobom, aký vidíme každých pár mesiacov," uviedla právnička Via Iuris Ivana Figuli. Dodala, že ani vládne ani poslanecké návrhy neprešli riadnym pripomienkovým konaním.



Za problém tiež Figuli považuje, že veľké zmeny prebiehajú prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov, na ktoré nie je možné adekvátne reagovať alebo upozorniť na chyby, ktoré obsahujú.



Zákon o ochrane prírody je podľa enviroorganizácií jedným zo základných pilierov ochrany životného prostredia v slovenskej legislatíve. Tvrdia, že bol štyrikrát novelizovaný a v parlamente sú momentálne predložené ďalšie dve novely. "Jedna nás vráti do problémov, ktoré boli s praktickou ochranou národných parkov pred začatím ich reformy a druhá navrhuje takmer tri desiatky zmien, ktoré systematicky oslabujú zákon," poznamenala riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.



Environmentálne organizácie a bývalí zamestnanci štátnej ochrany prírody v spoločnom liste vyzývajú MŽP a poslancov, aby zastavili ďalšie oslabovanie zákona o ochrane prírody a stiahli novely z rokovania. Zároveň apelujú, aby namiesto toho podporili zmysluplnú ochranu prírody za účasti dotknutých subjektov, verejnosti a odborníkov tak, aby to prinieslo aj udržateľný rozvoj a prosperitu regiónom a ich obyvateľom.