Ochranárske organizácie vyzvali poľovníkov, aby nestrieľali vlkov

Bratislava 9. januára (TASR) - Ochranárske organizácie Aevis, My sme les a WWF Slovensko listom vyzvali poľovníkov, aby odmietli lov vlka a nepodporovali iniciatívu Ministerstva životného prostredia SR, ktoré lov vlkov umožnilo. Je podľa nich dôležité, aby poľovníci prejavili zodpovedný prístup a rešpekt voči chráneným druhom a lov vlka odmietli. TASR o tom informovala Ivana Kohutková z organizácie Aevis.



Organizácie v liste apelujú na to, že vlk nemá byť trofej, pretože je súčasťou slovenskej prírody a symbolom lesov. Zároveň zdôrazňujú, že ich cieľom nie je konflikt s poľovníckou komunitou, ale spoločná snaha o dôslednú ochranu prírody. "Veríme, že medzi poľovníkmi je mnoho takých, ktorí si uvedomujú, akú nenahraditeľnú úlohu vlk v prírode zohráva, a že jeho lov, tak ako ho umožnilo ministerstvo životného prostredia spolu s ministerstvom pôdohospodárstva, nie je v poriadku," uviedol Rastislav Mičaník z organizácie Aevis.



Environmentalisti ďalej upozorňujú, že rozhodnutie povoliť lov vlkov prijali ministerstvá neodborne a nekompetentne. "Ministerstvo odignorovalo stanoviská popredných vedcov a odborníkov na ochranu prírody. Zároveň neposkytlo žiadne vedecké dôkazy, ktoré by preukázali, že lov vlkov prinesie reálne benefity na ochranu hospodárskych zvierat," podotkla Katarína Butkovská z WWF Slovensko.



Lov predstavuje podľa Mareka Kuchtu z iniciatívy My sme les ohrozenie rovnováhy ekosystémov, ktoré vlk pomáha stabilizovať. Tvrdí, že vlky lovia prevažne choré zvieratá a prirodzene regulujú početnosť raticovej zveri, čím pomáhajú znižovať ekonomické škody na poľnohospodárskych plodinách a lesných porastoch.



Organizácie poukázali na to, že odstrel vlkov na Slovensku môže mať právne dôsledky pre rozpor s národnými a európskymi zákonmi, ktoré majú chrániť ohrozené druhy živočíchov.



Od 1. januára nadobudla platnosť nová vyhláška, ktorá umožní lov vlka na území Slovenska. V sezóne 2025 je lov povolený do 15. januára, pričom kvótu pre túto sezónu stanovili na 74 jedincov. Kvóty stanovuje ministerstvo pôdohospodárstva. Nikto podľa envirorezortu nevolá po plošnom love a nová vyhláška má zaviesť racionálny manažment populácie vlka dravého na Slovensku.