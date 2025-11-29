< sekcia Slovensko
Ochranárske združenie chce odkúpiť územie v Dunajských luhoch
Mäkké lužné lesy, ktoré sú priamo v záplavovom území a sú napojené na vodný režim Dunaja, sú v súčasnosti ohrozeným ekosystémom.
Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - BROZ - ochranárske združenie chce odkúpiť a následne ochrániť 41-hektárové územie v Dunajských luhoch. Ide o mozaiku lužných lesov a mokradí, na ktorej sa doposiaľ hospodárilo. Ochranári zbierajú na odkúpenie tohto územia 130.000 eur. Celková cena pozemku je však vyššia, a tak bude časť financií použitá z európskeho grantového programu LIFE. TASR o tom informovala Andrea Froncová z BROZ.
Na pozemku sa pestovali monokultúry šľachtených topoľov. Ochranári ich chcú nahradiť pôvodnými domácimi druhmi drevín a obnoviť tak pôvodné dunajské lužné lesy a ich celkový ekosystém. „Okrem toho sa v území nachádza mokraď, významné neresisko rýb, ktorej vodný režim plánujú zlepšiť. Na území hniezdi aj náš najväčší dravec - orliak morský, ktorý je citlivý na vyrušovanie a ktorému citlivá obnova ekosystému a následne plánovaný bezzásahový režim pomôže,“ vysvetlili.
Mäkké lužné lesy, ktoré sú priamo v záplavovom území a sú napojené na vodný režim Dunaja, sú v súčasnosti ohrozeným ekosystémom. Sú to jedny z najbohatších ekosystémov z hľadiska počtu druhov, vysvetlil BROZ. Zároveň podľa neho ukladajú najväčšie množstvá uhlíka, takže pomáhajú v boji s klimatickou zmenou.
„Ide o jednu z mála príležitostí, keď sa dá takéto veľké územie získať späť pre prírodu na účely jej trvalej ochrany a revitalizácie. Tým, že sa staneme vlastníkom pozemku, môžeme si byť istí, že naše ochranárske úsilie bude mať zmysel aj z dlhodobého hľadiska. Že nami obnovené ekosystémy nikto nenaruší ani s odstupom času a ochrana prírody tam bude mať absolútnu prioritu,“ uviedol predseda BROZ Tomáš Kušík. Dodal, že zbierka na ochranu tohto územia je doposiaľ najväčšia, akú v BROZ realizovali.
Na pozemku sa pestovali monokultúry šľachtených topoľov. Ochranári ich chcú nahradiť pôvodnými domácimi druhmi drevín a obnoviť tak pôvodné dunajské lužné lesy a ich celkový ekosystém. „Okrem toho sa v území nachádza mokraď, významné neresisko rýb, ktorej vodný režim plánujú zlepšiť. Na území hniezdi aj náš najväčší dravec - orliak morský, ktorý je citlivý na vyrušovanie a ktorému citlivá obnova ekosystému a následne plánovaný bezzásahový režim pomôže,“ vysvetlili.
Mäkké lužné lesy, ktoré sú priamo v záplavovom území a sú napojené na vodný režim Dunaja, sú v súčasnosti ohrozeným ekosystémom. Sú to jedny z najbohatších ekosystémov z hľadiska počtu druhov, vysvetlil BROZ. Zároveň podľa neho ukladajú najväčšie množstvá uhlíka, takže pomáhajú v boji s klimatickou zmenou.
„Ide o jednu z mála príležitostí, keď sa dá takéto veľké územie získať späť pre prírodu na účely jej trvalej ochrany a revitalizácie. Tým, že sa staneme vlastníkom pozemku, môžeme si byť istí, že naše ochranárske úsilie bude mať zmysel aj z dlhodobého hľadiska. Že nami obnovené ekosystémy nikto nenaruší ani s odstupom času a ochrana prírody tam bude mať absolútnu prioritu,“ uviedol predseda BROZ Tomáš Kušík. Dodal, že zbierka na ochranu tohto územia je doposiaľ najväčšia, akú v BROZ realizovali.