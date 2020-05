Ochranu včiel podporujú SaS aj Sme rodina

Bratislava 30. mája (TASR) - Myšlienku ochrany všetkých druhov včiel a opeľovačov podporujú strany SaS aj Sme rodina. Šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽaNO) chce, aby bola včela chráneným druhom živočícha. Hnutie OĽaNO sa stotožňuje so slovami a návrhmi Budaja a podporuje ich.



Vyhlásenie včely medonosnej za chráneného živočícha je podľa podpredsedníčky vlády pre investície a informatizáciu Veroniky Remišovej (Za ľudí) na diskusiu. Ohrozenie chráneného druhu je prísne trestané. Vyžadovalo by si množstvo výnimiek a bolo by to ťažko udržateľné v praxi, podotkla.



Za ľudí deklaruje, že bude plne podporovať návrhy a kroky ministrov životného prostredia a pôdohospodárstva. "Menej chemizácie na poliach, udržateľné poľnohospodárstvo a prírode blízke hospodárenie v krajine sú súčasťou aj nášho programu. Toto sú oblasti, ktoré sa dajú zákonne presadzovať a včelám rozhodne pomôžu," povedala Remišová.



SaS uviedla, že podporí aj prípadnú zmenu zákona, keďže pri súčasnej legislatíve nie je možná zmena na chráneného živočícha.



Budaj plánuje spolu s ministrom pôdohospodárstva Jánom Mičovským (OĽaNO) obmedziť chemické postreky, ktoré poškodzujú včely.



Včelu treba chrániť vzdelávaním aj finančnou podporou, uvádza M. Rusnák

Včelu treba chrániť zákonom, vysvetľovaním, vzdelávaním na školách, ekologickým vzdelávaním včelárov, finančnou podporou, úpravou nariadení o chemikáliách používaných na poliach, a najmä podporou verejnosti. Pre TASR to povedal predseda Slovenského zväzu včelárov (SZV) Milan Rusnák.



Podotkol, že o ochrane včiel sa vo včelárskych združeniach rozprávajú približne 100 rokov. To, aby sa včela stala chráneným druhom, si podľa Rusnáka bude vyžadovať právne zmeny so zásahom do štruktúry niekoľkých desiatok zákonov, a to vrátane európskych. "Bude to trvať niekoľko mesiacov a časovo to možno s prípravou vyjde aj na vyše jedného roka. Je to realizovateľné, treba na to vôľu," myslí si Rusnák. Dodal, že zmeniť myslenie ľudí bude ťažké a zdĺhavé, ale okamžite začať je veľmi potrebné.



Najjednoduchším hypotetickým riešením pre včely by bolo zakázanie postrekov, tvrdí predseda. Zároveň konštatuje, že dotácie v poľnohospodárstve by mali byť podmienené podpisom miestnych včelárov, že nemali ujmu na včelách po chemických zásahoch. Chemické postreky by mali byť podľa Rusnáka minimálne evidované štátom tak, ako sa evidujú lieky pre ľudí a zvieratá. "Vtedy by sme videli skutočné zmeny v používaní chémie v poľnohospodárstve," poznamenal.



Avšak Rusnák pripomína, že toto riešenie má aj negatíva a "prinesie citeľné zníženie výnosov u výrobcov poľnohospodárskych produktov a to musí niekto prefinancovať".