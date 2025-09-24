< sekcia Slovensko
Očkovanie bude patriť medzi certifikované činnosti farmaceutov
Nariadenie zároveň precizuje odborné pracovné činnosti laboratórneho diagnostika po získaní odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností.
Autor TASR
Borša/Bratislava 24. septembra (TASR) - Medzi certifikované pracovné činnosti farmaceutov sa od októbra zaradí aj očkovanie dospelých osôb. Vyplýva to z úpravy nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania. Vládny kabinet návrh schválil na stredajšom rokovaní. Po absolvovaní certifikačnej prípravy tak farmaceuti budú oprávnení očkovať proti chrípke v lekárňach.
„Z dôvodu potreby zvýšenia zaočkovanosti dospelej populácie proti chrípke na Slovensku sa zavádza nová certifikovaná pracovná činnosť pre farmaceutov, čo predstavuje jednoduchší prístup k očkovaniu, najmä pre zdravých občanov, ktorí sa budú môcť dať zaočkovať priamo v lekárňach a nebudú musieť sekundárne navštevovať ambulancie všeobecného lekára pre dospelých,“ vysvetlilo Ministerstvo zdravotníctva SR v dôvodovej správe.
Nariadenie zároveň precizuje odborné pracovné činnosti laboratórneho diagnostika po získaní odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností. Umožňuje sa započítavanie zdravotných výkonov a praxe do certifikačnej prípravy analogicky ako pri špecializačnom štúdiu. Na základe podnetov z aplikačnej praxe sa tiež dopĺňajú nové špecializačné odbory a certifikované pracovné činnosti pre príslušné zdravotnícke povolania a precizujú sa názvy platných špecializačných odborov a certifikovaných pracovných činností.
Zaradenie očkovania medzi certifikované pracovné činnosti farmaceutov je ďalším krokom k ich príprave na spustenie očkovania v lekárňach. Podľa dekana Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Jána Klimasa by mohli farmaceuti začať s prípravou na očkovanie v októbri 2026. Trvať by mala približne pol roka. Rezort zdravotníctva zároveň pracuje na zmenách vo vyhláške o požiadavkách na správnu lekárenskú prax, ktorá lekárňam určí podmienky, za akých bude očkovanie možné.
Očkovanie dospelých proti chrípke v lekárňach umožnila novela zákona o liekoch, ktorá vstúpila do účinnosti 1. januára 2024. Jej cieľom je zvýšiť zaočkovanosť. Pre lekárne pôjde o dobrovoľnú činnosť.
„Z dôvodu potreby zvýšenia zaočkovanosti dospelej populácie proti chrípke na Slovensku sa zavádza nová certifikovaná pracovná činnosť pre farmaceutov, čo predstavuje jednoduchší prístup k očkovaniu, najmä pre zdravých občanov, ktorí sa budú môcť dať zaočkovať priamo v lekárňach a nebudú musieť sekundárne navštevovať ambulancie všeobecného lekára pre dospelých,“ vysvetlilo Ministerstvo zdravotníctva SR v dôvodovej správe.
Nariadenie zároveň precizuje odborné pracovné činnosti laboratórneho diagnostika po získaní odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností. Umožňuje sa započítavanie zdravotných výkonov a praxe do certifikačnej prípravy analogicky ako pri špecializačnom štúdiu. Na základe podnetov z aplikačnej praxe sa tiež dopĺňajú nové špecializačné odbory a certifikované pracovné činnosti pre príslušné zdravotnícke povolania a precizujú sa názvy platných špecializačných odborov a certifikovaných pracovných činností.
Zaradenie očkovania medzi certifikované pracovné činnosti farmaceutov je ďalším krokom k ich príprave na spustenie očkovania v lekárňach. Podľa dekana Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Jána Klimasa by mohli farmaceuti začať s prípravou na očkovanie v októbri 2026. Trvať by mala približne pol roka. Rezort zdravotníctva zároveň pracuje na zmenách vo vyhláške o požiadavkách na správnu lekárenskú prax, ktorá lekárňam určí podmienky, za akých bude očkovanie možné.
Očkovanie dospelých proti chrípke v lekárňach umožnila novela zákona o liekoch, ktorá vstúpila do účinnosti 1. januára 2024. Jej cieľom je zvýšiť zaočkovanosť. Pre lekárne pôjde o dobrovoľnú činnosť.