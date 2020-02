Očkovanie chráni proti smrteľným chorobám, pripomína odborníčka

Bratislava 3. februára (TASR) – Proti mnohým ochoreniam, ktoré sú stále považované za nevyliečiteľné, existujú očkovacie látky. "Očkovaním možno zabrániť, aby dieťa ochorelo, zabezpečiť mierny priebeh ochorenia alebo zabrániť vzniku závažných komplikácií," vysvetľuje hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová na portáli Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o dôležitosti očkovania.



Na Slovensku sú deti povinne očkované proti desiatim závažným infekčným ochoreniam. Sú to záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, hemofilové invazívne nákazy, vírusová hepatitída B, pneumokokové invazívne ochorenia, osýpky, mumps a ružienka. Povinné očkovanie je dostupné pre všetky deti a je plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Deti sa očkujú v súlade s očkovacím kalendárom od tretieho mesiaca života.



Prokopová hovorí, že nepozná žiadnu relevantnú štúdiu, ktorá by potvrdzovala, že kombinované vakcíny proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a vakcíny proti detskej obrne spôsobujú syndróm náhleho úmrtia dieťaťa, ako tvrdia odporcovia očkovania. "Žiaľ, príčinu vzniku syndrómu náhleho úmrtia nepoznáme. Poznáme len rizikové faktory jeho vzniku, ale stav po očkovaní medzi nimi nie je," konštatuje pediatrička s dlhoročnou praxou.



Nežiaduce účinky očkovaní sa podľa ÚVZ SR vyskytujú asi u 10 percent detí a do niekoľkých dní pominú. Môžu byť lokálne, teda bolesť alebo začervenanie v mieste vpichu vakcíny alebo celkové, medzi ktoré patria zvýšená teplota, únava, nechutenstvo a nepokoj. Zriedkavé nežiaduce účinky ako kŕče, bolesti svalov či alergické dermatídy sa prejavia u jedného dieťaťa zo stotisíc až milión a závažné prejavy ako poruchy vedomia, zápal nervov alebo anafylaktický šok sa po očkovaní vyskytnú u menej ako jedného z milióna detí. Pri vážnejších nežiaducich účinkoch má ďalší postup určiť očkujúci lekár.



Okrem povinného očkovania je na Slovensku pre rôzne skupiny populácie zavedené aj odporúčané očkovanie, ktoré však nemusí byť plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Najčastejšie lekári odporúčajú dať sa očkovať proti chrípke, vírusovej hepatitíde A, meningokokovým ochoreniam, chorobám spôsobeným ľudským papilomavírusom (HPV), kliešťovej encefalitíde, rotavírusovým infekciám a ovčím kiahňam.



ÚVZ SR spustil webovú stránku o dôležitosti a potrebe očkovania. Portál s názvom Chráňme sa očkovaním na doméne www.ockovaniechrani.sk je súčasťou imunizačného programu. Jeho cieľom je vyvrátiť nepravdivé tvrdenia o očkovaní a poskytnúť rodičom potrebné informácie.