ODBORNÍK: Očkovanie je jediný spôsob na získanie imunity proti COVIDU

Bratislava 13. januára (TASR) - Očkovanie je jediný spôsob ochrany a metóda získania imunity proti ochoreniu COVID-19. Iný epidemiologický spôsob nie je. Na sociálnej sieti ministerstva zdravotníctva to pripomenul Pavol Šimurka, primár Kliniky pediatrie a neonatológie Fakultnej nemocnice Trenčín a predseda komisie pre očkovanie v rámci Slovenskej pediatrickej spoločnosti.



Infekčnosť a počet hospitalizovaných pacientov je napriek všetkým opatreniam stále vysoká. "Ako detský lekár sa s problematikou očkovania stretávam od začiatku svojej profesionálnej kariéry a viem, čo to znamená, ako to úplne 'odpálilo' ochorenia, ktoré robili v minulosti veľké problémy. Podobný princíp je to aj teraz," poukázal Šimurka.



Zdôraznil, že očkovanie je bezpečné a účinné, bez závažnejších vedľajších účinkov. Môžu sa objaviť klasické prejavy očkovania ako bolesť v mieste vpichu, opuch, začervenanie, teplota či malátnosť. "Vo vakcíne sú jednoducho látky, ktoré potrebujú imunitnú odpoveď," vysvetlil primár.



Priznal, že vakcínu sám dlho očakával. Nový koronavírus má podľa neho vplyv na výkon práce lekárov. "Takto sa omnoho zložitejšie vyšetruje, komunikuje s rodičmi, deťmi, s kolegami. Po očkovaní viem, že zdravotná starostlivosť bude zas kvalitnejšia," uzavrel Šimurka.