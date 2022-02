Očkovanie na Slovensku je možné aj keď ste boli na prvej dávke mimo SR

Bratislava 9. februára (TASR) - Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) spustilo od stredy proces zapisovania očkovania proti ochoreniu COVID-19 ľuďom, ktorí boli zaočkovaní v zahraničí a majú záujem o doočkovanie na Slovensku. Po novom môže záujemca, ktorý bol predtým zaočkovaný v zahraničí, požiadať o druhú či tretiu dávku aj na Slovensku. Pripomenula to hovorkyňa NCZI Alžbeta Sivá.



Stačí, ak záujemca vypíše čestné vyhlásenie a spolu s potvrdením o očkovaní sa dostaví bez registrácie na očkovanie do vakcinačného centra alebo ambulancie lekára.



Záujemcu vo vakcinačnom centre či v ambulancii zaočkujú a zapíšu to do systému. "Následne si požiadate o digitálny COVID preukaz EÚ, v ktorom budete mať zapísanú práve podanú dávku," dodalo NCZI. Vakcinačné centrá ani lekári nebudú nahrávať do systému zápisy o očkovaní realizovanom v zahraničí.



Na stránke korona.gov.sk NCZI zverejnilo vzor čestného vyhlásenia, v ktorom záujemca o druhú alebo tretiu dávku očkovania proti COVID-19 uvedie pravdivé, úplné a správne údaje. Čestné vyhlásenie následne vytlačí, podpíše a bez registrácie sa dostaví na doočkovanie.