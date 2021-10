Očkovanie proti chrípke je dobré absolvovať v úvode chrípkovej sezóny

Bratislava 18. októbra (TASR) - Očkovanie proti chrípke je dobré absolvovať ešte v úvode chrípkovej sezóny. Pripomenul to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR s tým, že ideálne je nechať sa zaočkovať počas októbra, najneskôr však v decembri.



"Očkovaním v úvode chrípkovej sezóny sa v tele stihne vytvoriť dostatočná ochranná hladina protilátok ešte pred zvýšenou aktivitou chrípky a chrípke podobných ochorení," vysvetlila hovorkyňa ÚVZ Daša Račková. Dodala, že ochranná hladina protilátok sa vytvára približne desať až 14 dní po očkovaní.



Zvýšená aktivita chrípky a chrípke podobných ochorení obvykle nastupuje od polovice decembra, v tohtoročnej sezóne však podľa odborníkov možno očakávať skorší nástup. "Na očkovanie proti chrípke je počas jesene dostatok času, no vzhľadom na predpokladaný atypický priebeh chrípkovej sezóny považujeme za optimálne očkovanie už v priebehu októbra. Do úvahy pripadá aj očkovanie v priebehu novembra, najneskôr decembra," uviedli odborníci.



V nevyhnutných prípadoch je podľa ÚVZ očkovanie možné aj v neskorších mesiacoch, aj v prípade, že by prebiehala chrípková epidémia. "Očkovanie by ste mali odložiť, ak pociťujete príznaky chrípky alebo prechladnutia," dodala Račková.