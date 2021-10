Očkovanie proti chrípke je zadarmo, pripomínajú zdravotné poisťovne

Bratislava 18. októbra (TASR) – Zaočkovanosť proti chrípke za posledné sezóny vzrástla, stále však nie je dostatočná. Upozorňujú na to zdravotné poisťovne, ktoré zároveň pripomínajú, že očkovanie proti chrípke je aj tento rok zadarmo.



Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) uhradí od 1. októbra do 28. februára 2022 všetky vakcíny uvedené v zozname kategorizovaných liekov. „Spolu s vakcínou preplácame lekárovi aj výkon očkovania za všetkých poistencov, teda aj za tých, ktorí nespĺňajú indikačné obmedzenia, ale o očkovanie prejavia záujem," uviedla manažérka oddelenia komunikácie štátnej zdravotnej poisťovne Eva Peterová. Všeobecný lekár môže vakcínu proti chrípke predpísať aj elektronicky. Poistenec si ju po vyzdvihnutí v ktorejkoľvek lekárni prinesie do ambulancie všeobecného lekára a ten ho po dohodnutí termínu zaočkuje. "Benefitom VšZP pre tehotné poistenky zostáva naďalej očkovanie proti chrípke v ambulancii gynekológa," doplnila.



Za očkovanie neplatia ani poistenci súkromných zdravotných poisťovní. "Zdravotná poisťovňa Dôvera hradí tento druh prevencie v plnom rozsahu. To znamená, že z verejného zdravotného poistenia prepláca svojim poistencom očkovaciu látku aj samotné zaočkovanie u lekára," uviedol PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský. Zaočkovať môže poistenca všeobecný lekár pre dospelých alebo pediater, ale aj akýkoľvek lekár špecialista, ktorého navštevuje.



"Poistenci Union zdravotnej poisťovne majú možnosť dať sa bezplatne zaočkovať. Plne uhrádzame Vaxigrip tetra a Influvac tetra, a to nie len u všeobecného lekára, ale aj u gynekológa. Poistenci nič nedoplácajú," povedala hovorkyňa zdravotnej poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová s tým, že deťom od dvoch do 12 rokov poisťovňa tiež v plnej výške preplatí nazálnu vakcínu proti chrípke Fluenz Tetra.



"Očkovanie proti chrípke je v čase pandémie obzvlášť dôležité, pretože chrípkou oslabený organizmus je náchylnejší nakaziť sa aj ďalšími infekciami. Takisto súbežný priebeh chrípky a ochorenia COVID-19 môže prispieť k výraznému zhoršeniu zdravotného stavu a ťažšiemu priebehu ochorenia," doplnila revízna lekárka Union ZP Ingrid Dúbravová. Očkovania proti obom ochoreniam možno absolvovať aj v jeden deň, odborníci však radia urobiť si medzi nimi aspoň krátku prestávku.



Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR považuje za najvhodnejší čas na očkovanie začiatok chrípkovej sezóny, teda mesiace október, november, najneskôr však december. Očkovanie odporúča predovšetkým tehotným ženám, deťom od šesť mesiacov do päť rokov, osobám 59-ročným a starším, osobám s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovocievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami. Taktiež zdravotníckym a sociálnym pracovníkom, zamestnancom kritickej infraštruktúry a osobám, ktoré sú v kontakte s rizikovými osobami.



Chrípková sezóna sa každý rok začína s príchodom októbra. Svetová zdravotnícka organizácia určila, že trvá od 40. kalendárneho týždňa roka do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka. Je charakteristická zvýšenou chorobnosťou na akútne respiračné ochorenia vrátane chrípky a jej podobných ochorení. Medzi akútne respiračné ochorenia patria ochorenia, ako nádcha, angína, zápal prínosných dutín, hrtana, hltana, priedušiek, priedušnice a zápal pľúc.