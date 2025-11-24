< sekcia Slovensko
Očkovanie proti chrípke: Kedy ho odporúčajú odborníci?
Očkovanie úrad odporúča najmä ľuďom s chronickými ochoreniami, u ktorých môže chrípka zhoršiť ich zdravotný stav, a tiež osobám so zvýšeným rizikom komplikácií.
Bratislava 24. novembra (TASR) - Očkovanie proti chrípke sa odporúča absolvovať do konca novembra, aby ochranný účinok vakcíny pretrval počas celej chrípkovej sezóny. V nevyhnutných prípadoch je možné očkovať aj neskôr, dokonca aj v období prebiehajúcej epidémie. Uviedli to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v brožúre k aktuálnej sezóne.
„Ochrana pred chrípkou - protilátky - sa v tele vytvárajú dva až tri týždne po očkovaní. Dôležité je vytvoriť si ich dostatok ešte predtým, ako sa chrípka začne šíriť v komunite. Preto sa odporúča dať sa zaočkovať v priebehu októbra až do konca novembra,“ vysvetlil ÚVZ.
Účinnosť chrípkovej vakcíny podľa úradu postupne klesá približne o šesť až 11 percent mesačne. Keďže hladina protilátok by mala byť dostatočná aj pre ochranu pred prípadnou druhou vlnou chrípky na jar, správne načasovanie očkovania je kľúčové. Hlavný vrchol chrípkovej aktivity pritom očakáva ÚVZ tradične na prelome januára a februára.
Očkovanie úrad odporúča najmä ľuďom s chronickými ochoreniami, u ktorých môže chrípka zhoršiť ich zdravotný stav, a tiež osobám so zvýšeným rizikom komplikácií. Význam má však aj pre mladých a inak zdravých ľudí. „U zaočkovaných je významne nižšia pravdepodobnosť ochorenia a očkovanie ich chráni aj pred komplikáciami, ako sú zápaly priedušiek, pľúc či prínosových dutín alebo pred hospitalizáciou,“ uviedol ÚVZ. Očkovanie však odporúča odložiť pri akútnych príznakoch chrípky alebo prechladnutia.
Úrad pripomenul, že v chrípkových sezónach dominujú najmä vírusy typov A a B. Zároveň zdôraznil, že očkovanie má význam aj v prípade, ak sa zloženie vakcíny menej zhoduje s kmeňmi cirkulujúcimi v populácii. „Aj vakcína obsahujúca odlišné kmene dokáže znížiť výskyt horúčkových respiračných ochorení až o 20 percent. Najmä pre rizikové skupiny ide o významnú ochranu,“ uvádza ÚVZ.
Dodal, že účinnosť vakcíny závisí od veku a imunitnej odpovede očkovanej osoby. U zdravých detí a dospelých do 65 rokov sa pohybuje na úrovni 70 až 90 percent, u starších osôb je nižšia. „Zdôrazňujeme však, že očkovanie proti chrípke ľudí vo vekovej skupine 65 a viac vedie až k 60-percentnému zníženiu hospitalizácií v dôsledku pneumónie a chrípky a dokonca až k 68-percentnému zníženiu počtu úmrtí v súvislosti s chrípkou,“ poznamenali odborníci.
