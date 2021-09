Očkovanie detí od 5 rokov proti COVID-19 umožní povolenie od ministra

Bratislava 10. septembra (TASR) - Očkovanie pre deti od piatich rokov bude na Slovensku možné na základe povolenia ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO). Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.



"Očkovanie bude môcť byť realizované na žiadosť rodičov pri vysoko individualizovanom prístupe zohľadňujúc riziko a benefit očkovania dieťaťa. Očkovanie sa odporúča u rizikových detí, u ktorých by prekonanie ochorenia COVID-19 mohlo viesť k vážnemu poškodeniu zdravia, prípadne zhoršeniu základného ochorenia," reagovalo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pre TASR.



Konkrétne má ísť o žiadosť o povolenie na používanie neregistrovaného lieku. Povolenie na očkovanie má byť podľa hovorkyne rezortu tiež na základe odborného stanoviska Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).



Hovorkyňa ústavu pre kontrolu liečiv Magdaléna Jurkemíková pre TASR uviedla, že v odbornom stanovisku pre ministerstvo pomenovali potenciálne prínosy a riziká. "Očkovanie v tejto vekovej skupine je nateraz možné podľa ŠÚKL-u odporučiť len v individuálnych prípadoch, keď hrozí riziko vážneho priebehu ochorenia COVID-19. Pomer prínosov a rizík pre konkrétneho detského pacienta má posúdiť jeho ošetrujúci lekár," informovala.



MZ SR zdôraznilo, že pozorne kontinuálne sleduje aktuálne trendy a odborné štúdie. Uvedenú možnosť očkovania podporili podľa neho Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie, Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti.



Európska lieková agentúra (EMA) zatiaľ očkovanie vakcínou proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti Pfizer pre deti mladšie ako 12 rokov nepovolila. Pre TASR to potvrdil Miroslav Lednár zo spoločnosti Pfizer. Vysvetlil, že pre zástupcu držiteľa registrácie na Slovensku je určujúcim dokumentom text schválený zo strany EMA, konkrétne ide o súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC).



Terapeutická indikácia hovorí podľa neho o tom, že očkovacia látka Comirnaty je indikovaná na aktívnu imunizáciu na prevenciu ochorenia COVID-19 spôsobeného vírusom SARS-CoV-2 u osôb vo veku 12 rokov a starších. "Použitie tejto očkovacej látky má byť v súlade s oficiálnymi odporúčaniami," zdôraznil.