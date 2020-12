VIDEO: Očkovanie proti koronavírusu sa začalo

Na snímke zdravotné sestry pripravujú dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 na začiatku očkovania na Slovensku vo Fakultnej nemocnici v Nitre v sobotu 26. decembra 2020. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Krčméry: Cítim sa dobre, sme prvou z okolitých krajín, kde sa očkuje

Krištúfková: Máme tu vakcínu, niet pochýb o tom, že je bezpečná

V priebehu sobotného večera dostalo vakcínu niekoľko desiatok zdravotníkov

Nitra 26. decembra (TASR) – Na Slovensku sa v sobotu večer v nitrianskej fakultnej nemocnici začalo očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Ako prvý dostal vakcínu infektológ Vladimír Krčméry.Na Slovensko zatiaľ dorazilo približne 10.000 vakcín, celkovo ich je nakontrahovaných 18 miliónov. Ako prví by sa mali očkovať zdravotníci, zamestnanci domovov sociálnych služieb či pracovníci kritickej infraštruktúry. V nedeľu (27. 12.) sa bude s očkovaním zdravotníkov pokračovať okrem Nitry aj v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Širokej verejnosti bude k dispozícii zrejme okolo Veľkej noci na budúci rok.Vakcína Comirnaty od konzorcia Pfizer a BioNTech je určená pre dospelých a dospievajúcich od 16 rokov. Podáva sa v dvoch dávkach do ramena, pričom odstup je 21 dní. Najčastejšie nežiaduce účinky sú podľa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) zvyčajne mierne a krátkodobé. Patria k nim bolesť a začervenanie v mieste vpichu, únava, bolesť hlavy, svalov a kĺbov, zimnica a horúčka.Ide o tzv. mRNA vakcínu, ktorá má pripraviť organizmus na obranu voči infekcii. Koronavírus SARS-CoV-2 používa na vstup do buniek tzv. spike proteín. Vakcína obsahuje genetickú informáciu (mRNA) na jeho tvorbu. Imunitný systém vďaka tomu v prípade nákazy rozpozná spike proteín ako cudzí a spustí obrannú reakciu. „" vysvetlil ŠÚKL. Doplnil, že spike proteín je len malou časťou vírusu a nie je schopný vyvolať infekciu COVID-19.Infektológ Vladimír Krčméry sa po tom, ako bol ako prvý Slovák zaočkovaný v nitrianskej fakultnej nemocnici proti ochoreniu COVID-19, cíti dobre. „“ uviedol Krčméry.Členka konzília odborníkov Zuzana Krištúfková uvítala začiatok očkovania voči ochoreniu COVID-19. „“ skonštatovala Krištúfková v úvode očkovania vo fakultnej nemocnici v Nitre.Ďalší zdravotnícky personál bude očkovaný v nedeľu (27. 12.) od 10. hodiny v nemocniciach v Nitre, Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. „“ skonštatoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).Ako doplnil, v nedeľu bude v bratislavskej univerzitnej nemocnici v Ružinove zaočkovaná aj prezidentka Zuzana Čaputová, členovia vlády a predstavitelia Národnej rady SR. Minister vo svojom príhovore ocenil prácu zdravotníkov i personálu nitrianskej nemocnice, ktorá patrí k zariadeniam s najväčším počtom reprofilizovaných lôžok. „“ uviedol riaditeľ nitrianskej nemocnice Milan Dubaj.