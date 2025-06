Očkovanie v lekárňach by malo prebiehať v diskrétnych priestoroch

Bratislava 9. júna (TASR) - Lekárne, ktoré sa rozhodnú očkovať verejnosť proti chrípke vo svojich priestoroch, by mali na tento účel zriadiť diskrétnu zónu. Majú takisto zabezpečiť sledovanie pacienta najmenej pol hodiny po očkovaní. Vyplýva to z návrhu zmien vyhlášky o požiadavkách na správnu lekárenskú prax, ktorú Ministerstvo zdravotníctva SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Jej účinnosť navrhuje od 1. júla.



„Na výkon týchto činností sa umožňuje poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti buď zriadenie samostatného priestoru prístupného buď z oficíny, respektíve z ďalšieho samostatného vchodu do lekárne, alebo vytvorenie diskrétneho priestoru ako priestoru v oficíne, ktorý bude rešpektovať diskrétny charakter vykonávaných výkonov. Priestor takto vytvorený v oficíne môže mať aj dočasný charakter a môže byť využívaný iba v konkrétnych situáciách,“ ozrejmil rezort.



Zároveň by mal návrh vyhlášky riešiť aj problematiku nedostatku liekov používaním registrovaných hromadne vyrábaných liekov na prípravu individuálne pripravovaných liekov u poskytovateľov lekárenskej starostlivosti.



Očkovanie dospelých proti chrípke v lekárňach umožnila novela zákona o liekoch, ktorá vstúpila do účinnosti 1. januára 2024. Jej cieľom je zvýšiť zaočkovanosť. Pre lekárne pôjde o dobrovoľnú činnosť. Zdravotnícky pracovník, ktorý bude očkovať, bude musieť prejsť špecifickým školením.