Očkovať proti chrípke bude od januára možné aj v lekárňach

Bratislava 28. júna (TASR) - Lekárne dostanú od budúceho roka možnosť očkovať dospelých proti chrípke. Poslanci Národnej rady (NR) SR to v stredu odsúhlasili v rámci novely zákona o liekoch ako pozmeňujúci návrh z výborov. Zmena má platiť od 1. januára 2024. Má to pomôcť zvýšiť zaočkovanosť, pre lekárne pôjde o dobrovoľnú činnosť.



Prednosťou zavedenia možnosti očkovania proti chrípke v lekárňach je podľa autorov zmeny široká dostupnosť verejných lekární. Má zabezpečovať a garantovať rýchly prístup záujemcu k očkovaniu. Argumentujú tiež, že očkovanie pomáha znižovať náklady na zdravotnú starostlivosť, prispieva k zdravšiemu a ekonomicky produktívnejšiemu obyvateľstvu a zvyšuje produktivitu práce aj očakávanú dĺžku života v zdraví.



Očkovanie bude možné realizovať na základe písomného odporúčania predpisujúceho lekára, ktoré môže byť súčasťou predpisu na vakcínu. Nesmie byť staršie ako tri dni. Za správne podanie očkovacej látky bude zodpovedať poskytovateľ lekárenskej starostlivosti.



Očkovanie v lekárňach pôvodne z vládnej novely vypadlo. Rezort to zdôvodňoval chýbajúcou podporou. Avizoval však, že zmenu môžu predložiť poslanci. Vypustenie zámeru očkovania v lekárňach kritizovali komory lekárnikov aj lekárov, tiež viaceré odborné lekárske spoločnosti.