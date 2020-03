Klientske centrá budú otvorené v stredy len poobede

Bratislava 30. marca (TASR) - Od 1. apríla sa upravia úradné hodiny v klientskych centrách, oddeleniach dokladov a na dopravných inšpektorátoch. Upravené hodiny bude mať streda, keď budú pracoviská Ministerstva vnútra (MV) SR klientom k dispozícii od 13.00 do 16.00 h. TASR o tom informoval tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra.



V ostatné pracovné dni v týždni sú centrá otvorené od 8.00 do 11.00 h, tak ako doteraz.



Skrátené úradné hodiny na tri hodiny denne platia od 16. marca. Opatrenie sa zaviedlo v súvislosti so šírením nového koronavírusu.