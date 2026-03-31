Od 1. apríla je možné podávať prihlášky na ZŠ cez systém ePrihlášky
Zavedenie ePrihlášok nemení priebeh zápisu ani posúdenie školskej zrelosti dieťaťa.
Autor TASR
Bratislava 31. marca (TASR) - Od 1. do 30. apríla je možné podávať prihlášky do prvého ročníka základných škôl (ZŠ) elektronicky prostredníctvom systému ePrihlášky. Call centrum pre rodičov bude posilnené aj cez Veľkú noc. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.
„Systém ePrihlášky umožňuje podať jednu prihlášku na viacero škôl naraz a zjednodušuje administratívu pre rodičov aj školy. Údaje o dieťati sa automaticky overujú v registri fyzických osôb,“ uviedli z rezortu s tým, že školy tak už nemusia vyžadovať napríklad rodný list či potvrdenie o trvalom pobyte. „Ak je potrebné doložiť prílohy, prikladajú sa iba raz - nie ku každej škole osobitne,“ podotkli. Zároveň spomenuli, že možnosť podať prihlášku v listinnej podobe na jednotnom formulári zostáva zachovaná.
Zavedenie ePrihlášok nemení priebeh zápisu ani posúdenie školskej zrelosti dieťaťa. Kompetencie škôl zostávajú nezmenené aj pri samotnej tvorbe kritérií na prijatie. Každá škola si naďalej samostatne určuje kritériá prijatia, realizuje zápis vrátane osobného kontaktu s dieťaťom a rodičom a zostavuje poradie uchádzačov.
Vyhodnocovací mechanizmus následne priradí uchádzača na konkrétnu školu na základe výsledkov a preferencií rodičov, aby nedochádzalo k blokovaniu miest na viacerých školách naraz. Systém rieši výlučne administratívnu časť - registráciu a podanie prihlášky.
Ministerstvo odporúča rodičom podať prihlášku ešte pred samotným zápisom. Ak rodič príde na zápis bez podanej prihlášky, no bude už v systéme registrovaný, môže ju jednoducho vyplniť priamo na mieste - aj zo svojho mobilného telefónu.
Ministerstvo školstva zabezpečilo rozšírenú informačnú podporu pre rodičov počas celého obdobia podávania prihlášok. V prípade otázok alebo potreby usmernenia môžu rodičia využiť informačnú linku 02/322 844 98 v pracovných dňoch od 8.00 do 19.00 h a cez víkend od 10.00 do 18.00 h. Linka bude dostupná počas celého obdobia podávania prihlášok vrátane sviatočných dní, a to v rovnakom režime ako cez víkend. K dispozícii je aj chatbot Edo a praktický videonávod, ktorý rodičov prevedie registráciou a podaním prihlášky krok za krokom.
Rozhodnutia o prijatí budú zverejnené na centrálnej elektronickej výveske pod kódom prihlášky. Rozhodnutia o neprijatí budú doručované obvyklým spôsobom - poštou alebo do elektronickej schránky.
Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené 15. júna.
