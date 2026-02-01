< sekcia Slovensko
Fajčenie bude drahšie: Krabička cigariet môže zdražieť až o 50 centov
Celkové zvýšenie daní, vrátane vplyvu dane z pridanej hodnoty (DPH), bude podľa prepočtov predstavovať približne 40 až 50 centov na krabičku cigariet,.
Autor TASR
Bratislava 1. februára (TASR) - Od nedele 1. februára sa na Slovensku zvyšuje spotrebná daň z tabakových výrobkov. Zvýšenie sa týka klasických cigariet, sypaného tabaku aj zahrievaných tabakových výrobkov. K zmene dochádza na základe tzv. daňového kalendára, ktorý určuje rast daní dopredu.
Celkové zvýšenie daní, vrátane vplyvu dane z pridanej hodnoty (DPH), bude podľa prepočtov predstavovať približne 40 až 50 centov na krabičku cigariet, 15 až 20 centov pri zahrievaných výrobkoch a viac ako 1,60 eura pri 30 gramovom balení tabaku. Vyššia daň sa podľa spoločnosti JTI Slovak Republic s najväčšou pravdepodobnosťou premietne aj do výsledných spotrebiteľských cien. Koľko však bude po novom stáť krabička cigariet je vec obchodných rozhodnutí jednotlivých výrobcov a dovozcov.
„Spotrebná daň a DPH tvoria spolu takmer 80 % koncovej ceny cigariet. Zvyšok pokrýva výrobu, distribúciu a marže obchodníkov. Pri takto vysokom daňovom zaťažení nie je reálne, aby výrobcovia dokázali zvýšenie dane absorbovať bez dopadu na finálnu cenu,“ upozornil Martin Jaroš z JTI Slovak Republic.
Poukázal tiež na to, že keď sa tabakové výrobky stávajú pre časť spotrebiteľov cenovo nedostupné, začínajú vyhľadávať lacnejšie alternatívy. Zvyšuje sa nákup cigariet v pohraničných oblastiach, najmä v Poľsku, ktoré má sadzbu dane výrazne nižšiu, čo ochudobňuje slovenský daňový systém a tuzemských obchodníkov.
Oveľa vážnejší je však podľa Jaroša nárast falzifikátov, teda cigariet z nelegálnych výrobní. Ich podiel na trhu v posledných rokoch výrazne rastie a v súčasnosti tvoria viac ako polovicu všetkých cigariet, ktoré sú na Slovensku bez kontrolnej známky. „Podľa dostupných dát mohlo byť na Slovensku v roku 2025 viac ako 400 miliónov kusov cigariet bez zaplatenej dane, z toho vyše 250 miliónov falzifikátov. Výroba nelegálnych cigariet či pašovanie cigariet v minulom roku pripravili štát o desiatky miliónov eur,“ zdôraznil Jaroš.
Nelegálny tabak spôsobuje podľa neho výpadky príjmov štátu, poškodzuje legálnych predajcov a zvyšuje tlak na kontrolné orgány. Zároveň predstavuje aj väčšie bezpečnostné riziko, keďže nelegálna výroba a pašovanie cigariet zvyšujú priestor pre organizovanú kriminalitu. Výrobcovia preto oceňujú úzku spoluprácu s finančnou správou. „Obe strany si uvedomujú, že pašovanie a falšovanie poškodzujú ako štát, tak aj legálnych výrobcov. Preto intenzívne spolupracujeme v oblasti zdieľania informácií či školení,“ doplnil Jaroš.
