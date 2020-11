Bratislava 15. novembra (TASR) - Od 1. januára 2021 by mal byť vlk dravý chráneným živočíchom. Jeho spoločenská hodnota by mala byť 3000 eur. Vyhlášku k zákonu o ochrane prírody predložilo Ministerstvo životného prostredia SR do medzirezortného pripomienkového konania.



Vlka tak bude zakázané úmyselne odchytávať, zraňovať alebo zabíjať, držať, chovať, prepravovať, predávať čí vymieňať, vyplýva zo zákona o ochrane prírody. Pokiaľ by vlk spôsobil škody na majetku alebo domácich zvieratách, musí poškodený v žiadosti okrem iného opísať opatrenia, ktoré boli vykonané na zabránenie vzniku škody. K žiadosti o náhradu škody sa uvádzajú aj doklady, ktoré preukazujú vzniknutú škodu. Príslušný úrad životného prostredia k tomu priloží video alebo fotodokumentáciu.



Medzi chránené živočíchy patrí napríklad bobor vodný, vydra riečna, medveď hnedý či rys ostrovid.



Envirorezort pristúpil k návrhu novej vykonávacej vyhlášky k zákonu o ochrane prírody. "Vzhľadom na rozsiahlosť navrhovaných zmien, ktoré sa týkajú jednak tejto novej úpravy, ako aj ďalších zmien navrhovaných na základe poznatkov aplikačnej praxe a odborného zhodnotenia," uvádza ministerstvo v materiáli.