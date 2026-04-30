< sekcia Slovensko
Od 1. mája môžu rodičia podávať prihlášky do materských škôl
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 30. apríla (TASR) - Podávanie elektronických prihlášok sa posúva zo stredných a základných škôl na materské. Od 1. mája do 31. mája môžu zákonní zástupcovia podať prihlášku na predprimárne vzdelávanie v materských školách. Prihlášku je možné podať elektronicky cez systém ePrihlášky, papierová forma zostáva zachovaná. TASR o tom informovali z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
„Podanie prihlášky do materskej školy je pre mnohé rodiny prvý veľký krok. Chceme, aby ho rodičia zvládli pokojne, bez stresu a zbytočného papierovania. Elektronická prihláška im dáva istotu, že všetko majú pod kontrolou a vedia, v akej fáze sa ich žiadosť nachádza,“ povedal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). K jednej elektronickej prihláške, ktorou môžu osloviť viacero škôl vyznačením preferencií, stačí priložiť potrebné prílohy len raz, čo znamená, že rodičia nemusia platiť viackrát napríklad za potvrdenie od lekára. Ak chcú rodičia napriek tomu využiť papierovú formu prihlášky, použijú jednotný formulár.
Materské školy štandardne prijímajú deti vo veku od troch do šiestich rokov. Prednostne však prijímajú deti, ktoré do 31. augusta 2026 dovŕšia päť rokov, pretože pre ne je predprimárne vzdelávanie povinné. Ak to však kapacita materskej školy umožňuje, môžu prijať aj deti mladšie ako tri roky (od dvoch rokov).
Ministerstvo školstva poskytuje pomoc a podporu pri používaní systému ePrihlášky aj v prípade materských škôl. K dispozícii je call centrum, e-mailová podpora aj chatbot Edo.
Na Slovensku je aktuálne v materských školách 177.798 detí, z toho 63.976 detí plniacich predprimárne vzdelávanie (z nich 7683 pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania). Celkovo očakáva rezort školstva v máji približne 65.000 až 70.000 prihlášok do materských škôl.
