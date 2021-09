Od 1. októbra cestujúci do Veľkej Británie potrebujú cestovný pas

Bratislava 17. septembra (TASR) - Od 1. októbra sa dá cestovať do Veľkej Británie výlučne s cestovným pasom. Výnimku budú mať občania, na ktorých sa vzťahuje Dohoda o vystúpení a včas sa zaregistrovali do pobytovej schémy, tzv. Settlement Scheme. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na to upozornilo na webovej stránke.



"Registrovaní občania budú môcť do 31. decembra 2025 naďalej používať pri cestách do Spojeného kráľovstva aj platné občianske preukazy vydané v súlade so štandardmi ICAO (obsahujúce elektronický čip)," priblížil rezort.



Do konca septembra môžu občania ešte použiť pri vstupe do Spojeného kráľovstva aj platný občiansky preukaz. Na krátkodobý pobyt po dobu šiestich mesiacov nie sú pre občanov Európskej únie potrebné víza. Krátkodobo sú oprávnení navštíviť krajinu za účelom turistiky, návštevy rodiny a priateľov, krátkodobých študijných a obchodných činností.