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Od 15. decembra sa má číslo 153 stať tiesňovou linkou HZS
Ministerstvo tiež uviedlo, že trojmiestne číslo 153 si ľudia jednoduchšie zapamätajú. V núdzi im to môže uľahčiť privolanie pomoci. V horách pritom rozhoduje každá minúta.
Autor TASR
Bratislava 6. novembra (TASR) - Od 15. decembra by sa číslo 153 mohlo stať novou tiesňovou linkou Horskej záchrannej služby (HZS). Počíta s tým návrh novely vyhlášky ministerstva vnútra (MV), ktorá upravuje podrobnosti o poskytovaní identifikácie volajúceho. Zámer pre TASR potvrdilo aj ministerstvo.
„Pomoc v horách možno naďalej privolať na číslach 18 300 a 112. Obe čísla budú fungovať súbežne. Číslo 18 300 zostane v prevádzke aj po spustení čísla 153. Ľudia musia mať istotu, že pomoc privolajú aj na čísle, na ktoré sú zvyknutí,“ uviedol pre TASR hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
Ministerstvo tiež uviedlo, že trojmiestne číslo 153 si ľudia jednoduchšie zapamätajú. V núdzi im to môže uľahčiť privolanie pomoci. V horách pritom rozhoduje každá minúta.
„Pomoc v horách možno naďalej privolať na číslach 18 300 a 112. Obe čísla budú fungovať súbežne. Číslo 18 300 zostane v prevádzke aj po spustení čísla 153. Ľudia musia mať istotu, že pomoc privolajú aj na čísle, na ktoré sú zvyknutí,“ uviedol pre TASR hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
Ministerstvo tiež uviedlo, že trojmiestne číslo 153 si ľudia jednoduchšie zapamätajú. V núdzi im to môže uľahčiť privolanie pomoci. V horách pritom rozhoduje každá minúta.