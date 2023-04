Od 2024 asi skončia pôrodnice, kde sa ročne narodí menej ako 400 detí

Bratislava 3. apríla (TASR) - Pôrodnice, v ktorých sa ročne narodí menej ako 400 detí, by mali od nového roka skončiť. Vyplýva to z vyjadrení štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Michala Palkoviča. Podľa medializovaných informácií ide o pôrodnice v v Partizánskom, Snine, Revúcej, Myjave a Kráľovskom Chlmci. Nemocnice zatiaľ informáciu o rušení nemajú.



Rušenie piatich pôrodníc má priniesť druhá fáza optimalizácie siete nemocníc, o ktorej ministerstvo v pondelok informovalo zástupcov Združenia samosprávnych krajov SK8. Týka sa doplnkových medicínskych programov, ktoré rezort nemocniciam schválil na základe určených kritérií. Napríklad v prípade pôrodníc malo byť kritériom minimálne 400 narodených detí ročne.



Zástupcovia samospráv chcú ešte o pridelených doplnkových programoch rokovať s vedením jednotlivých nemocníc, Palkovič pripustil možné zmeny. V agende pôrodníckej zdravotníckej starostlivosti však zmeny neočakáva. "To ostane pravdepodobne tak, ako boli nastavené fixné kritériá," skonštatoval.



Dotknuté nemocnice zatiaľ zoznam schválených doplnkových programov nedostali. "Poštou ani mailovou komunikáciou nám nebolo doručené žiadne vyrozumenie," uviedol pre TASR primár oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Nemocnice Snina Norbert Orinín. Rovnako na oficiálne stanovisko čaká aj Nemocnica s poliklinikou Revúca. "Momentálne sa ešte neviem vyjadriť, kým to nemám čierne na bielom," skonštatovala pre TASR riaditeľka nemocnice Janette Hrbálová. Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec pre TASR reagovala, že "má Ministerstvom zdravotníctva SR schválený dlhodobý rozvojový plán so zdravotnou starostlivosťou poskytovanou v súčasnosti". Rezort avizoval, že nemocnice dostanú rozhodnutie vo štvrtok (6. 4.).



V prvej fáze rezort rozdelil nemocnice do piatich úrovní a určil základné povinné medicínske programy, ktoré musia v danej úrovni spĺňať. Reformu nemocníc prijal parlament vlani. Prvé reálne zmeny v praxi by mali ľudia pocítiť v nemocniciach v roku 2024. Reforma má definovať nárok pacienta, zabezpečiť vyššiu a dostupnú kvalitnú zdravotnú starostlivosť, stanoviť jasné čakacie lehoty a stabilizáciu siete nemocníc.