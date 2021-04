Od 9. mája sa rušia v obchodoch vyhradené hodiny pre seniorov

Bratislava 29. apríla (TASR) - Od 9. mája 2021 sa v obchodných prevádzkach rušia vyhradené hodiny pre seniorov, ŤZP a ich sprievodcov. V súvislosti s novou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) o tom informovala hovorkyňa Daša Račková.



Zmena vo vyhláške, platnej od 3. mája, umožňuje aj použitie kabínových lanoviek jednou osobou alebo osobami v spoločnej domácnosti. Takisto nevyhnutný negatívny test pre návštevníkov lanových dráh a vlekov môže mať po novom platnosť až 72 hodín (predtým to bolo maximálne 48 hodín).



Vyhláška stanovuje novú výnimku zo zákazu hromadných podujatí nad šesť osôb, od 3. mája budú povolené aj verejné kultúrne podujatia, teda divadelné, filmové produkcie, koncerty či výstavy. "Tie sa môžu organizovať v okresoch, ktoré sú nanajvýš v II. stupni varovania, teda v tzv. červenej fáze," uviedla Račková.



Upozornila ďalej, že na tieto podujatia bude možné naplniť len polovičnú kapacitu hľadiska, pričom v červených okresoch to môže byť maximálne 200 návštevníkov v exteriéri alebo 150 návštevníkov podujatia v interiéri. Povolené budú len miesta na sedenie s dodržaným rozstupom, organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb a mať na návštevníkov telefonický a mailový kontakt aj dva týždne po podujatí. Návštevníci sa musia preukázať platným RT-PCR/LAMP testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo Ag testom s platnosťou maximálne 24 hodín. Testom sa nemusia preukazovať deti do 10 rokov, tí, ktorí boli zaočkovaní, resp. prekonali ochorenie COVID-19 pred menej ako 180 dňami. Podmienky organizovania kultúrnych podujatí detailne popisuje kultúrny semafor, ktorý v stredu (28. 4.) schválila vláda.



Stále však ostávajú zatvorené interiérové kiná. Ich otvorenie sa predpokladá až po zlepšení epidemiologickej situácie.



Nové znenie vyhlášky ÚVZ stanovuje aj podmienky pre rozdelenie športovísk do sektorov.



Kompletné znenie vyhlášky je možné nájsť vo Vestníku vlády SR. Vyhlášku, ktorá upravuje vstup do priestorov prevádzok a zamestnávateľa vydajú hygienici v priebehu piatka (30. 4.).