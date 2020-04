Od Akcie P,ktorá zlikvidovala gréckokatolícku cirkev, uplynie 70 rokov

Prešov/Bratislava 28. apríla (TASR) – Prvé pokusy oslabiť Gréckokatolícku cirkev v Československu sa začali objavovať už v roku 1946. Tieto snahy vyvrcholili začiatkom päťdesiatych rokov Akciou P (Pravoslavizácia), čiže úsilím o postupnú pravoslavizáciu gréckokatolíkov. De facto znamenali nelegitímne likvidovanie jedného mnohotisícového náboženského spoločenstva. Od čierneho dňa gréckokatolíckej cirkvi uplynie v utorok 28. apríla 70 rokov.



Komunisti sa na akciu dôkladne pripravovali. Zosnovali viaceré súdne procesy s gréckokatolíckymi kňazmi a rehoľníkmi, likvidovali mužské i ženské kláštory gréckokatolíckej rehole baziliánov a v obciach vytvárali tzv. návratové výbory podporujúce prestup gréckokatolíkov do pravoslávnej cirkvi.



Štyri dni po fiasku takzvaného Malého soboru, ktorý sa konal 24. apríla 1950 vo Vyšných Ružbachoch, sa zišiel takzvaný Veľký sobor (cirkevný snem) v Prešove. Presnejšie išlo o komunistami zinscenované zhromaždenie, ktoré sa uskutočnilo 28. apríla 1950 v prešovskej sále Čierneho orla. Jeho účastníci prijali vopred pripravený dokument "Manifest ku gréckokatolíckemu duchovenstvu a veriacim Československa", ktorý rušil jednotu gréckokatolíckej cirkvi so Svätou stolicou a pápežom a vyjadroval vôľu prestúpiť na pravoslávie. Dokument zároveň žiadal moskovského pravoslávneho patriarchu, aby gréckokatolíckych veriacich "láskavo" prijal pod svoju právomoc.



V rámci Akcie P sa súčasne začal nátlak na kňazov i veriacich, aby prijali pravoslávie. Iba tridsať kňazov z 320 súhlasilo s prestupom, absolútna väčšina z nich sa režimu vzoprela. Tí, ktorí prestup na pravoslávie odmietli, boli postupne zbavovaní farností, väznení, posielaní do táborov nútených prác alebo internovaní. Bol medzi nimi aj prešovský biskup Pavol Peter Gojdič, ktorého po vykonštruovanom procese odsúdili na doživotie. Zomrel na následky mučenia a zlého zaobchádzania v leopoldovskej väznici 17. júla 1960 v deň svojich 72. narodenín. Vo väzení skončil tiež jeho pomocný biskup Vasiľ Hopko.



Podľa cirkevnej štatistiky z roku 1948 mala Gréckokatolícka cirkev v Československu celkom 305.654 veriacich v 240 farnostiach, pričom Akcia P zasiahla v Prešovskom a Košickom kraji viac ako 225.000 ľudí hlásiacich sa ku gréckokatolíckej viere.



Od Akcie P bola Gréckokatolícka cirkev v Československu postavená na 18 rokov mimo zákon a oficiálne neexistovala. Politicko-spoločenské zmeny koncom 60. rokov viedli v júni 1968 k obnoveniu jej činnosti. Komunistická štátna moc však voči nej až do Nežnej revolúcie v roku 1989 vyvíjala všetky v tom období bežne používané opatrenia, sledujúce jej kontrolu a obmedzovanie jej náboženských aktivít.