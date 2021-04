Od budúceho týždňa budú na COVID automate dva čierne okresy

Bratislava 6. apríla (TASR) - Od budúceho pondelka (12. 4.) budú podľa COVID automatu dva okresy v čiernej zóne, teda vo štvrtom stupni varovania. V bordovej zóne ich bude 36, v červenej bude 39 okresov. Do I. stupňa varovania sa dostali dva okresy. V utorok o tom informovalo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Krajina naďalej zostáva v čiernej farbe.



"Pod hranicou 3000 hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 sme už niekoľko dní, ak udržíme pozitívny vývoj poklesu v číslach, postupne sa Slovensko môže prepnúť do tzv. bordovej farby už 19. apríla," uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Situácia na Slovensku sa podľa ministerstva mierne zlepšuje vďaka dôslednému dodržiavaniu opatrení zo strany verejnosti.



Vo štvrtom stupni varovania sa budú nachádzať po novom okresy Kysucké Nové Mesto a Poprad. V treťom stupni budú okresy Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Bytča, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Gelnica, Humenné, Ilava, Krupina, Levoča, Lučenec, Martin, Michalovce, Myjava, Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Pezinok, Poltár, Považská Bystrica, Prešov, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Ružomberok, Senica, Snina, Stará Ľubovňa, Trenčín, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Vranov nad Topľou, Žiar nad Hronom, Žilina a Zvolen.



V druhom stupni varovania sa budú nachádzať okresy Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I - IV, Brezno, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Kežmarok, Komárno, Košice I - IV, Košice - okolie, Levice, Liptovský Mikuláš, Malacky, Medzilaborce, Nitra, Piešťany, Prievidza, Rožňava, Sabinov, Šaľa, Senec, Skalica, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Trnava, Veľký Krtíš a Žarnovica.



V prvom stupni varovania sa budú nachádzať okresy Nové Zámky a Zlaté Moravce.



Na Slovensku od marca pokračuje pozvoľný pokles potvrdených prípadov COVID-19. Naďalej klesá aj počet výjazdov záchrannej zdravotnej služby k covid pozitívnym resp. suspektným pacientom. Za uplynulý týždeň mali 1271 výjazdov. Pokles je badateľný naprieč krajmi.



Očkovanie v krajine podľa ministerstva plynule pokračuje. Aktuálne je aplikovaných 1.022.654 dávok, druhú dávku už dostalo 263.913 ľudí. Očkuje sa aj v zariadeniach sociálnych služieb. "V 74 percentách týchto zariadení je už aplikovaná prvá dávka očkovacej látky, druhou dávkou sa už očkovalo v 44 percentách," spresnila Eliášová.



Do konca apríla podľa hovorkyne krajina očakáva dodanie 292.500 očkovacích dávok od spoločnosti Pfizer a Biontech, 80.400 dávok od Moderny, 200.000 od Astra Zenecy a koncom apríla 26.400 dávok od Johnson & Johnson.