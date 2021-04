Heger: Od budúceho týždňa sa otvoria terasy reštaurácií a fitnescentrá

Bratislava 21. apríla (TASR) - Od budúceho týždňa sa môžu otvoriť terasy reštaurácií aj fitnescentrá. V stredu to odobrila vláda, podmienky ich fungovania má ešte upraviť vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR. Informoval o tom premiér Eduard Heger (OĽANO) za účasti všetkých koaličných partnerov. Zároveň vyzval ľudí, aby naďalej dodržiavali opatrenia.



Hlavný hygienik Ján Mikas zdôraznil, že vo fitnescentrách bude môcť byť maximálne šesť osôb, pričom zároveň bude platiť obmedzenie jednej osoby na 15 štvorcových metrov. Na terasách reštaurácií majú byť medzi stolmi dvojmetrové povinné rozostupy "s tým, že minimálne dve steny zostanú voľné, ak dôjde k polozastrešeniu týchto priestorov".



"Je to dôležitý míľnik, ktorý sme dosiahli," skonštatoval Heger. Upozornil, že treba však byť obozretný, keďže nový koronavírus sa šíri hlavne po zložení rúška či respirátora, čo sa týka reštaurácií aj fitnescentier. Pripomenul, že situácia s pandémiou ešte nie je vyhratá. "Najlepšie zvládame boj proti pandémii, keď bojujeme spolu," doplnil.



Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár verí, že Slovensko vidí "koniec tunela", apeluje však na pokračujúcu obozretnosť a opatrnosť. "Predčasné, nepremyslené uvoľňovanie by sa mohlo vypomstiť, ukazuje to príklad z Nemecka," uviedol. Ocenil súdržnosť koalície pri nastavovaní nových podmienok. "Tieto opatrenia sú aj testom pre našu koalíciu, ako sa dokážeme zhodnúť," dodal predseda SaS Richard Sulík.



Líderka za ľudí Veronika Remišová zdôraznila, že vláda vypočula názor odborníkov. "Práve oni nás žiadali, aby uvoľňovanie bolo uvážlivé a nespôsobilo nútené znovuzavedenie obmedzení," zdôraznila. Zlepšujúce sa situácia dáva podľa nej priestor prehodnotiť aj testovaciu stratégiu. Je presvedčená, že ďalšie uvoľňovanie a otváranie ekonomiky určí nielen dodržiavanie platných opatrení, ale ja zvýšenie zaočkovanosti proti ochoreniu COVID-19.