Od dnes sa dočasne obnovujú kontroly na hraniciach,potrvajú do 8. júna

Hraničné priechody na prekročenie vnútorných hraníc:



Rakúska republika





Cestné hraničné priechody



Bratislava – Jarovce – Kittsee (diaľnica)



Bratislava – Jarovce - Kittsee (stará cesta)



Bratislava – Petržalka – Berg



Záhorská Ves – Angern



Moravský Svätý Ján – Hohenau



Cyklomost slobody





Železničné hraničné priechody



Bratislava – Petržalka – Kittsee



Bratislava – Devínska Nová Ves – Marchegg





Riečne priechody



Bratislava – prístav





Maďarsko





Cestné hraničné priechody



Bratislava Čunovo – Rajka (diaľnica)



Rusovce – Rajka



Medveďov – Vámosszabadi



Komárno – Komárom (Monoštorský most)



Komárno – Komárom



Štúrovo – Esztergom



Salka – Letkés



Šahy – Parassapuszta



Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat



Ráros – Ráróspuszta



Kalonda – Ipolytarnóc



Tachty – Cered



Šiatorská Bukovinka – Salgótarján



Kráľ – Bánréve



Domica – Aggtelek



Hosťovce - Tornanádaska



Milhosť – Tornyosnémeti (cesta I/17)



Milhosť – Tornyosnémeti cesta (cesta R4)



Kechnec – Abaujvár



Skároš – Holloháza



Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely (cesta I/79)



Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely (cestný priechod)



Veľký Kamenec – Pácin





Železničné hraničné priechody



Rusovce – Rajka



Komárno – Komárom



Štúrovo – Szob



Fiľakovo – Somosköújfalu



Lenártovce – Bánréve



Čaňa – Hidasnémeti





Riečne hraničné priechody



Komárno – Komárom



Štúrovo – Esztergom







Česká republika





Cestné hraničné priechody



Svrčinovec – Mosty u Jablunkova



Čadca-Milošová - Šance



Klokočov - Bílá



Makov – Bílá-Bumbálka



Makov - Velké Karlovice



Červený Kameň - Nedašova Lhota



Horné Srnie – Brumov-Bylnice



Drietoma – Starý Hrozenkov



Nová Bošáca - Březová



Moravské Lieskové – Strání



Lysá pod Makytou – Střelná



Vrbovce – Velká nad Veličkou



Brodské – Břeclav (diaľnica)



Brodské - Lanžhot



Holíč – Hodonín



Skalica – Sudoměřice (nová cesta)



Skalica - Sudoměřice





Železničné hraničné priechody



Čadca – Mosty u Jablunkova



Lúky pod Makytou – Horní Lideč



Horné Srnie – Vlársky průsmyk



Vrbovce – Velká nad Veličkou



Skalica - Sudoměřice



Holíč - Hodonín



Kúty – Lanžhot





Riečne hraničné priechody



Skalica prístavisko - Sudoměřice (Výklopník)



Skalica prístavisko - Hodonín prístavisko



Skalica prístavisko - Rohatec prístavisko







Poľská republika





Cestné hraničné priechody



Skalité – Zwardoń (diaľnica)



Skalité – Zwardoń



Novoť – Ujsoły



Oravská Polhora – Korbielów



Bobrov – Winiarczykówka



Trstená – Chyžné



Suchá Hora – Chochołów



Čirč – Leluchow



Kurow – Muszynka



Lesnica – Szczawnica



Lysá nad Dunajcom – Niedzica



Mníšek nad Popradom – Piwniczna



Vyšný Komárnik – Barwinek



Tatranská Javorina – Lysa Poľana



Palota – Radoszyce



Nižná Polianka – Ožena



Podspády – Jurgów



Becherov – Konieczna





Železničné hraničné priechody



Skalité – Zwardoň



Palota – Lupków



Plaveč – Muszyna





Vzdušné hranice



Letisko Bratislava



Letisko Košice



Letisko Poprad



Letisko Piešťany



Letisko Sliač



Letisko Žilina



Letisko Prievidza



Letisko Nitra



Letisko Jasna

Bratislava 24. mája (TASR) - Od stredy sa dočasne obnovujú kontroly na hraniciach SR s Rakúskom, Maďarskom, Poľskom, Českom a na medzinárodných letiskách. Potrvajú do 8. júna. Polícia ku kontrolám pristúpi, ak si to bude situácia vyžadovať na základe operatívnych informácií. Kontrola bude obmedzená na nevyhnutný čas. Vláda opatrenie prijala v súvislosti s viacerými podujatiami s účasťou zahraničných návštevníkov.," uviedlo Ministerstvo vnútra (MV) SR.Pozemné hranice SR s Poľskom, Českom, Rakúskom a Maďarskom možno počas trvania kontrol prekračovať iba na vybraných hraničných priechodoch s výnimkou zložiek integrovaného záchranného systému, osôb vykonávajúcich práce na poľnohospodárskych alebo lesných pozemkoch, poľovníkov a rybárov pri výkone svojej činnosti do piatich kilometrov od vnútornej hranice. Vlaková a letecká medzinárodná doprava nie je v tejto súvislosti žiadnym spôsobom obmedzovaná alebo zmenená.Dôvodom opatrenia sú viaceré podujatia, na ktorých sa podľa predbežných informácií očakáva masívna účasť nielen slovenských, ale aj zahraničných návštevníkov. "," skonštatoval rezort vnútra.Zavedením dočasných kontrol sa má na hraniciach vytvoriť tzv. prvý filter na zabránenie príchodu osôb, ktoré by mohli ohroziť verejný poriadok.