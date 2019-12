Od januára bude rokovať i s využitím obrazového a zvukového prenosu

Bratislava 18. decembra (TASR) – Vláda SR bude môcť od januára rokovať prostredníctvom obrazového a zvukového prenosu. Zmenu prináša novela rokovacieho poriadku vlády, ktorú kabinet schválil na stredajšom poslednom rokovaní v tomto roku.



"Využitím prostriedkov umožňujúcich prenos obrazu a zvuku nie je dotknutá neverejnosť schôdzí vlády,“ upozornil Úrad vlády SR v predloženom materiáli. Novelizácia takisto reaguje na plnú elektronizáciu rokovaní vládneho kabinetu. "Počet povinne doručovaných písomných výtlačkov na rokovanie sa znižuje z piatich kusov na jeden,“ spresnil predkladateľ zmenu.



Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) po rokovaní vlády uviedol, že je fanúšik moderných technológií. Podľa neho nielen priemysel, ale aj vláda by sa mala prispôsobiť digitálnej revolúcii. "Upravili sme rokovací poriadok, aby v prípade, že niektorý z členov vlády bude mimo územia SR a miesta rokovania vlády, ale budeme sa môcť s ním spojiť prostredníctvom moderných technológií a vidieť a počuť jasne jeho názor v diskusii," povedal Pellegrini s tým, že túto zmenu víta a berie to ako určitý signál modernosti vládnutia. Poznamenal aj to, že možno sa čoskoro táto novinka využije aj v praxi.