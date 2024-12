Od januára pre niektoré lieky zanikne možnosť vystavenia e-receptu

Bratislava 31. decembra (TASR) - Papierové recepty pri niektorých liekoch sú krok späť v elektronizácii zdravotníctva, ktorý negatívne ovplyvní efektivitu práce lekárov a lekární, ako aj komfort pacientov. Upozornila na to Asociácia zdravotných poisťovní (AZP) SR v reakcii na novelu zákona o elektronickom zdravotníctve, ktorá bude platiť od 1. januára 2025.



"Elektronický recept výrazne odľahčil čakárne ambulancií a zabezpečil, že pacienti už nemusia chodiť po recepty osobne. Navyše, systém umožňuje lepší prehľad o užívaných liekoch, čo lekárom zabránilo predpisovať lieky s duplicitným účinkom alebo také, ktoré by mohli pacienta poškodiť. V neposlednom rade šetrí pacientom a lekárom čas a nemalé peniaze," podotkla výkonná riaditeľka asociácie Dajana Petríková.



Priblížila, že pre zmenu legislatívy z elektronického systému dôjde k strate až 17 percent receptov. "Dosah novely na službu e-recept intenzívne riešime s ministerstvom zdravotníctva aj s Národným centrom zdravotníckych informácií, v ktorého gescii bol zákon upravovaný. Naším cieľom je, aby sa čo najskôr znížil dosah na našich poistencov a zmluvných lekárov. Zo strany ministerstva sme boli uistení, že podnikne ďalšie legislatívno-právne kroky na vrátenie e-receptu do 'starých' koľají pri súčasnom rešpektovaní ochrany osobných údajov našich poistencov," dodala Petríková.



Národná rada SR v decembri schválila novelu zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme z dielne rezortu zdravotníctva. Podľa nej sa elektronické služby v zdravotníctve upravia. Vzniknúť majú aj nové. Úprava súvisí s prípravou dátovej reformy, ktorej cieľom je najmä odbremenenie zdravotníkov od zbytočného vykazovania a zlepšenie dátovej dostupnosti a kvality. Opozičné KDH v tejto súvislosti upozornilo, že pre nepresnú formuláciu v zákone sa nebudú môcť vydávať e-recepty na niektoré lieky. Ministerstvo deklarovalo, že sa snaží chybu vyriešiť tak, aby nebolo potrebné vydávať papierové recepty pre lieky.