Od januára vstupujú do platnosti viaceré zmeny v školstve
Povinná maturitná skúška z matematiky sa zavádza pre žiakov gymnázií, stredných odborných škôl alebo stredných priemyselných škôl, kde sa praktické vyučovanie realizuje formou odbornej praxe.
Autor TASR
Bratislava 1. januára (TASR) - Od januára vstupuje do platnosti časť balíka školských zákonov. Rezort školstva ich označil za najväčšiu reformu školstva na Slovensku za ostatných 20 rokov. Pre niektoré školy sa napríklad zavedie povinná maturitná skúška z matematiky.
Nový zákon o školskej správe mení spôsob určovania školských obvodov. Vznikne takisto nový inštitút verejného poskytovateľa výchovy a vzdelávania, ktorý bude povinný prednostne prijímať deti a žiakov podľa príslušnosti verejného školského obvodu. Rozšíri sa aj okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku. Vyplýva to z nového zákona o financovaní škôl a školských zariadení. Súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, sa zníži o 20 percent.
Mení sa aj školský zákon, podľa ktorého bude predprimárne vzdelávanie od septembra 2027 povinné pre všetky štvorročné deti. Povinná maturitná skúška z matematiky sa zavádza pre žiakov gymnázií, stredných odborných škôl alebo stredných priemyselných škôl, kde sa praktické vyučovanie realizuje formou odbornej praxe. Učitelia budú mať možnosť hodnotiť slovne aj žiakov šiesteho až deviateho ročníka. Túto formu budú môcť využiť aj pri hodnotení správania. Niektoré vyučovacie predmety, ako i žiaci stredných škôl však budú stále hodnotení klasifikáciou či kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia. Vznikne takisto nový druh strednej školy - stredná priemyselná škola. Transformovať sa bude z doterajšieho typu strednej odbornej školy na samostatný druh.
Pre garantov či lektorov akreditovaných vzdelávacích programov neformálneho vzdelávania sa podľa novely zákona o podpore práce s mládežou zavedú minimálne hodiny praxe na uznanie ich odbornej spôsobilosti. Ďalšiu zmenu prináša novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Zavádza nový inštitút agentúrneho systému duálneho vzdelávania, ktorý má malým a stredným podnikom zjednodušiť zapojenie sa do duálneho vzdelávania.
